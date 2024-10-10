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На полтора месяца закроют движение на перекрестке улиц Энтузиастов и Стачек в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
До конца ноября закроют движение на перекрестке улиц Энтузиастов и Стачек в Екатеринбурге. Там будут идти работы по строительству тепловой сети.
Это необходимо для подключения к системе центрального теплоснабжения многоэтажной жилой застройки в квартале улиц: Энтузиастов – Стачек – Баумана – Старых Большевиков, рассказали в мэрии.
Работы начнутся 14 октября и продлятся, если не будет никаких изменений, до 30 ноября.
Объехать перекрытый участок можно будет по улицам: Лобкова – Старых Большевиков – Баумана – Красных Командиров – Войкова.
Это необходимо для подключения к системе центрального теплоснабжения многоэтажной жилой застройки в квартале улиц: Энтузиастов – Стачек – Баумана – Старых Большевиков, рассказали в мэрии.
Работы начнутся 14 октября и продлятся, если не будет никаких изменений, до 30 ноября.
Объехать перекрытый участок можно будет по улицам: Лобкова – Старых Большевиков – Баумана – Красных Командиров – Войкова.
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