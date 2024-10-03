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К 9 годам колонии и в 1 миллион рублей приговорили экс-директора института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге вынесли приговору бывшему директору института физкультуры УрФУ Евгению Шурманову. Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества (часть 4 статьи 159 УК).
В 2020 году он похитил 13,6 миллиона рублей, которые были выделены на размещение участников студенческих соревнований и судей. Потом, в 2021 году, он присвоил себе ещё 2,4 миллиона рублей, выделенных на развитие региональной федерации регби.
Суд признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 9 годам в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей.
После вынесения приговора Шурманов назвал себя «одним из лучших организаторов спортивных мероприятий в России» и сказал, что дело сфабриковано, а его супруга обвинила ФСБ в давлении на суд.
В 2020 году он похитил 13,6 миллиона рублей, которые были выделены на размещение участников студенческих соревнований и судей. Потом, в 2021 году, он присвоил себе ещё 2,4 миллиона рублей, выделенных на развитие региональной федерации регби.
Суд признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 9 годам в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей.
После вынесения приговора Шурманов назвал себя «одним из лучших организаторов спортивных мероприятий в России» и сказал, что дело сфабриковано, а его супруга обвинила ФСБ в давлении на суд.
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