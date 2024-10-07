В столице Урала появился мурал «Сквозной процесс»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в рамках фестиваля STENOGRAFFIA на фасаде здания по улице 8 Марта, 76Б появился мурал «Сквозной процесс» художницы из Нижнего Новгорода Веры Ширдиной, изобразившей в своей работе девушек, окруженных невесомой тканью.По словам художницы, в работе нет конкретного сюжета, поэтому каждый может интерпретировать арт-объект по-своему.«При создании в моей голове нет литературного произведения или целой истории, поэтому оставляю пространство для интерпретации зрителей. Так получилось, что создание эскиза совпало с моей заинтересованностью в японской гравюре, и она в некоторой степени повлияла на форму», – пояснила автор.Она также добавила, что вложила в свою работу определенные символы. Например, белая драпировка – это символ иллюзорности материи современного мироздания, а роспись, с её слов, несёт в себе образ сохранения хрупкой жизни.