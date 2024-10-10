К столкновению с автобусом привело водителя грузовика желание проскочить на «красный» в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вчера на перекрестке улиц Монтажников – Расточная в Екатеринбурге, примерно в 19.30, грузовик столкнулся с пассажирским автобусом.Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, водитель грузовика поехал на «красный» и столкнулся с поворачивавшим налево автобусом. В результате ДТП пострадал только водитель грузовика. Его с различными травмами увезли в 23-ю больницу. В салоне автобуса в момент столкновения находилось пять человек, но из них никто не получил травм.Известно, что за 17 лет за рулём грузового автомобиля, мужчина только 1 раз нарушал ПДД. По факту аварии проводится проверка.