В Реже неопытный водитель на Chevrolet улетел в реку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Реже недалеко от 92-го дома по улице Калинина 18-летний водитель не справился с управлением и улетел на Chevrolet Niva в реку, снеся ограждение на мосту.Инцидент произошёл вчера утром. Как сообщили УГИБДД по Свердловской области, в результате происшествия молодой человек получил травму груди. Также в аварии серьёзно пострадал его 19-летний друг. Его с места ДТП увезли в состоянии комы.Известно, что молодой водитель получил права всего четыре месяца назад.