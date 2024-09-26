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Автоэксперты: доля китайских брендов в сегменте новых авто составляет более 70%
Фото: Вечерние ведомости
Доля китайских брендов в сегменте новых автомобилей стабилизировалась, говорят представители российского авторынка. В 2024 году эта доля составила немногим более 70%.
Такие данные привели аналитики Авито Авто на конференции для импортеров автомобилей.
По данным платформы, с начала 2022 года по август 2024 года число объявлений в сегменте новых авто выросло на 40%.
Также автоэксперты фиксируют трансформацию кросс-интереса — поиск потребителей наполняется новыми китайскими брендами в дополнение к европейским и японским автомобилям с пробегом.
Средняя стоимость нового автомобиля год к году снизилась на 6,5% до уровня 3 300 000 рублей, отмечают аналитики.
«Несмотря на рост интереса к новым авто, при поиске и покупке пользователи сталкиваются с целым рядом нюансов – от необходимости разбираться в широком ассортименте предложений до непрозрачности условий в объявлении. Поэтому мы помогаем новым брендам доносить до аудитории информацию о новинках и их особенностях, а также стараемся повысить эффективность взаимодействия дилеров с клиентами», – комментирует Никита Ивахненко, руководитель направления «Новые авто» в Авито.
Сейчас на платформе размещено около 731 000 объявлений о продаже легковых автомобилей, из них 242 000 объявлений — от дилеров, отмечают в компании.
Такие данные привели аналитики Авито Авто на конференции для импортеров автомобилей.
По данным платформы, с начала 2022 года по август 2024 года число объявлений в сегменте новых авто выросло на 40%.
Также автоэксперты фиксируют трансформацию кросс-интереса — поиск потребителей наполняется новыми китайскими брендами в дополнение к европейским и японским автомобилям с пробегом.
Средняя стоимость нового автомобиля год к году снизилась на 6,5% до уровня 3 300 000 рублей, отмечают аналитики.
«Несмотря на рост интереса к новым авто, при поиске и покупке пользователи сталкиваются с целым рядом нюансов – от необходимости разбираться в широком ассортименте предложений до непрозрачности условий в объявлении. Поэтому мы помогаем новым брендам доносить до аудитории информацию о новинках и их особенностях, а также стараемся повысить эффективность взаимодействия дилеров с клиентами», – комментирует Никита Ивахненко, руководитель направления «Новые авто» в Авито.
Сейчас на платформе размещено около 731 000 объявлений о продаже легковых автомобилей, из них 242 000 объявлений — от дилеров, отмечают в компании.
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