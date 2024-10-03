«Забодавший» иномарку екатеринбургский велосипедист лишится более 300 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу велосипедиста, который устроил ДТП в мае 2022 года. Мужчина надеялся снизить сумму выплаты за ремонт машину, в которую врезался тогда на полной скорости.Октябрьский районный суд Екатеринбурга, где изначально рассматривалось это дело, обязал велосипедиста возместить ущерб женщине, в чью иномарку он врезался на перекрёстке, а заодно возместить ей расходы на проведение экспертизы, на оплату представителя и госпошлины. В общей сложности сумма выплаты составила 322 868 рублей. И теперь, после рассмотрения апелляционной жалобы в суде высшей инстанции, заплатить всё же придётся — рассмотрев обстоятельства дела, суд не поддержал велосипедиста в его попытке переложить часть вины на автомобилистку.А обстоятельства того майского ДТП были следующими. Мужчина на велосипеде ехал по улице Куйбышева. Приближаясь к пересечению с улицей Сакко и Ванцетти, он прибавил скорости, рассчитывая проскочить на разрешающий сигнал светофора, который уже «подмигивал», обозначая смену сигналов. Проскочить не удалось — велосипед врезался в «Ауди», которая сворачивала на перекрёстке. Врезался так сильно, что машине понадобился ремонт, который владелице обошёлся почти в 300 тысяч рублей.