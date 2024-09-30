Пятый сезон «Цифрового Диктанта» пройдёт с 10 по 28 октября





– сказал Гребенников. «Ежегодно мы модернизируем формат проведения диктанта и стараемся идти в ногу со временем. На этот раз у участников тестирования будет возможность проверить свои навыки использования цифровых финансовых сервисов благодаря новому блоку вопросов под названием "финансовая киберграмотность"»,





– отметил Управляющий директор по взаимодействию с государственными органами Авито Владислав Федулов. «Проникновение интернета в России растет – в среднем жители страны проводят по 4 часа в онлайне каждый день, а среди молодых людей в возрасте 12-24 лет этот показатель равен 6 часам. То есть, число активных пользователей интернета будет расти, а время в сети – увеличиваться. Именно поэтому так важно развивать безопасную онлайн-среду и учить людей основам цифровой грамотности. В Авито мы постоянно расширяем перечень технологий для защиты сделок, и одновременно с этим – реализуем собственные и партнерские образовательные проекты, в том числе, в игровых форматах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В пятом сезоне Всероссийской акции по измерению уровня цифровой грамотности «Цифровой Диктант», который пройдёт по всей России с 10 по 28 октября, появился новый блок вопросов по части «финансовой киберграмотности». Об этом рассказал директор РАЭК и идеолог диктанта Сергей Гребенников в ходе посвящённой мероприятию пресс-конференции, которая прошла в московском Кибердоме.Он также рассказал, что в этом году сайт Диктанта адаптировали под потребности людей с ОВЗ.В нынешнем году акцию вместе организуют РАЭК, РОЦИТ и Народный Фронт при поддержке Минцифры России и Департамента информационных технологий Москвы. Генеральным партнёром акции выступает Авито.Главная цель акции – ликвидация цифровой безграмотности в России и воспитание критического мышления, которое поможет противостоять информационным угрозам. По мнению организаторов, «Цифровой Диктант» справляется с этим успешно, будучи признанным самой масштабной проверкой знаний в области цифровой грамотности. Только в прошлом году в 89 регионах открылось более 150 офлайн-точек, где участники акции могли не только пройти диктант, но и послушать образовательные лекции. В этом году у организаторов в планах сделать диктант ещё масштабнее.Спикеры пресс-конференции также отметили необходимость повышения цифровой грамотности с детства. По итогам прошлого года индекс цифровой грамотности детей от 10 до 13 лет составил 6,24 балла из 10, а у детей меньше 10 лет – 6,06 балла. Это одни из самых низких показателей среди всех возрастных категорий, принимающих участие в акции.По данным АНО «Цифровая экономика», с начала 2024 года сумма ущерба от киберпреступлений году превысила 116 млрд рублей, а количество таких деяний в РФ за 5 лет выросло более чем вдвое.