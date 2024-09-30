Возрастное ограничение 18+

Пятый сезон «Цифрового Диктанта» пройдёт с 10 по 28 октября

14.33 Понедельник, 30 сентября 2024
Фото: Андрей Гоголев
В пятом сезоне Всероссийской акции по измерению уровня цифровой грамотности «Цифровой Диктант», который пройдёт по всей России с 10 по 28 октября, появился новый блок вопросов по части «финансовой киберграмотности». Об этом рассказал директор РАЭК и идеолог диктанта Сергей Гребенников в ходе посвящённой мероприятию пресс-конференции, которая прошла в московском Кибердоме.

«Ежегодно мы модернизируем формат проведения диктанта и стараемся идти в ногу со временем. На этот раз у участников тестирования будет возможность проверить свои навыки использования цифровых финансовых сервисов благодаря новому блоку вопросов под названием "финансовая киберграмотность"»,

– сказал Гребенников.


Он также рассказал, что в этом году сайт Диктанта адаптировали под потребности людей с ОВЗ.

В нынешнем году акцию вместе организуют РАЭК, РОЦИТ и Народный Фронт при поддержке Минцифры России и Департамента информационных технологий Москвы. Генеральным партнёром акции выступает Авито.

Главная цель акции – ликвидация цифровой безграмотности в России и воспитание критического мышления, которое поможет противостоять информационным угрозам. По мнению организаторов, «Цифровой Диктант» справляется с этим успешно, будучи признанным самой масштабной проверкой знаний в области цифровой грамотности. Только в прошлом году в 89 регионах открылось более 150 офлайн-точек, где участники акции могли не только пройти диктант, но и послушать образовательные лекции. В этом году у организаторов в планах сделать диктант ещё масштабнее.

Спикеры пресс-конференции также отметили необходимость повышения цифровой грамотности с детства. По итогам прошлого года индекс цифровой грамотности детей от 10 до 13 лет составил 6,24 балла из 10, а у детей меньше 10 лет – 6,06 балла. Это одни из самых низких показателей среди всех возрастных категорий, принимающих участие в акции.

«Проникновение интернета в России растет – в среднем жители страны проводят по 4 часа в онлайне каждый день, а среди молодых людей в возрасте 12-24 лет этот показатель равен 6 часам. То есть, число активных пользователей интернета будет расти, а время в сети – увеличиваться. Именно поэтому так важно развивать безопасную онлайн-среду и учить людей основам цифровой грамотности. В Авито мы постоянно расширяем перечень технологий для защиты сделок, и одновременно с этим – реализуем собственные и партнерские образовательные проекты, в том числе, в игровых форматах»,

– отметил Управляющий директор по взаимодействию с государственными органами Авито Владислав Федулов.


По данным АНО «Цифровая экономика», с начала 2024 года сумма ущерба от киберпреступлений году превысила 116 млрд рублей, а количество таких деяний в РФ за 5 лет выросло более чем вдвое.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге на 40% снизят стоимость проезда в наземном общественном транспорте
30 сентября 2024
В «Екатеринбург-Экспо» с 1 по 4 октября пройдёт XVI Уральский форум недвижимости
30 сентября 2024
Свердловское МЧС предупредило о проверке системы оповещения 2 октября
30 сентября 2024
В Свердловской области высадят более 160 тысяч саженцев в рамках акции «Сохраним лес»
21 сентября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Из-за дороги длиной 190 метров администрация, депутаты и приставы в посёлке Малышева увязли в судах

ФССП даже инициировала возбуждение против главы Малышева уголовного дела, но пока безрезультатно
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
14:47 Ученые Пермского политеха разработали умный тепличный комплекс для выращивания растений
14:44 Когда местоположение границ земельного участка должна согласовать местная администрация – разъясняет Росреестр
13:54 Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
13:21 В Екатеринбурге на 40% снизят стоимость проезда в наземном общественном транспорте
12:44 В «Екатеринбург-Экспо» с 1 по 4 октября пройдёт XVI Уральский форум недвижимости
12:07 Дело забившей насмерть 91-летнюю бабушку жительницы Нижнего Тагила передали в суд
12:02 В свердловском ГУФСИН опровергли дефицит сотрудников в следственных изоляторах
11:48 В Екатеринбурге задержали мужчину за попытку дать взятку таможеннику
10:43 В Сысертском районе будут судить задавившего мастера водителя экскаватора-погрузчика
09:55 Гражданка, незаконно продававшая алкоголь, будет трудиться на благо общества
09:46 Свердловское МЧС предупредило о проверке системы оповещения 2 октября
09:19 В начале недели в Свердловской области ожидается ветреная погода
09:00 В Свердловской области заработала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
23:26 В екатеринбургские СИЗО на фоне нехватки сотрудников стало труднее отправить посылку
16:55 «Детский» крестный ход прошёл в Екатеринбурге
15:34 Свердловчанин стал чемпионом мира по боксу в легком весе
15:06 Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству отзывов на Авито
14:51 Свердловская область: Пожар в Малой Белоносовой — спасены двое людей
14:35 Верхний Тагил: Следователи устанавливают причины пожара, унесшего жизни двух мужчин
14:01 ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП со смертельным исходом в Нижнетагильском районе
13:43 Сентябрь в Свердловской области может стать самым сухим за 30 лет
12:35 В Верхнем Тагиле сгорел частный дом: найдены двое погибших
12:04 В Свердловской области за вечер 28 сентября произошло несколько крупных пожаров
11:05 Появились новые подробности ДТП в Свердловской области с шестью пострадавшими
18:26 В Челябинской области погиб рыбак из Екатеринбурга: спасатели продолжают поиски
Все новости
14:33 Пятый сезон «Цифрового Диктанта» пройдёт с 10 по 28 октября
19:21 Россияне тратят в среднем 650 тысяч рублей за заказ в сфере строительных услуг
16:37 Награждение победителей Национальной премии «Автодилер года 2024» пройдёт 8 октября
15:46 «Первый год мы боролись с депрессией рынка»
20:49 Четыре топ-менеджера Авито вошли в число лучших управленцев России
17:29 Бывший премьер Чечни призвал убрать теорию Дарвина из школьных учебников
16:20 Владислав Бакальчук задержан, ему предъявили обвинение
15:43 Эксперты отмечают рост применения банковских ID для верификации в онлайне
19:52 Россияне стали чаще покупать мопеды и квадроциклы в кредит
16:28 В результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве погиб человек, пишут СМИ
15:41 Бакальчук заявила о попытке захватить офисы в Москве, три человека ранены
15:11 СК: задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор Путилов
13:59 Российским школам порекомендовали принимать в класс не более трех детей иностранных граждан
13:26 В Челябинске задержан замдиректора школы, в которой ученик напал на одноклассников
12:46 Матвиенко: движение чайлдфри нужно запрещать законодательно
19:11 В крупных российских компаниях растет спрос на продакт-менеджеров
16:59 СКР: с начала года возбуждено 497 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
16:41 Суд в Москве выпустил из СИЗО директора парка «Патриот»
16:11 Парламент Франции утвердил процедуру импичмента Макрона
15:13 В Красноярске задержаны 9 человек по делу о смертельных медуслугах
13:25 В Подмосковье мигрантам запретят продавать уличную еду и алкоголь
12:48 СК: в Москве задержан бывший адвокат Эльман Пашаев
17:44 В Армавире осудили подростка за подготовку к массовому убийству в школе
16:38 Путин подписал Указ о штатной численности ВС РФ
15:09 СМИ: задержан глава «ЕРСМ Сибири» в связи с хищением 2,5 млрд рублей
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK