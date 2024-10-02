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Бывшей сотруднице опеки, сфальсифицировавшей акт о проверке семьи Далера Бобиева, изменили приговор
Фото: прокуратура Свердловской области
Осуждённой за служебный подлог бывшей сотруднице опеки, которая должна была проверять приёмную семью шестилетнего Далера Бобиева, пересмотрели приговор.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на решение Чкаловского районного суда, наказавшего сотрудницу опеки штрафом в 100 тысяч рублей, гособвинитель подал апелляционное представление, указав на мягкость приговора. Свердловский областной суд, рассмотрев доводы жалобы, частично удовлетворил его.
Осуждённой увеличили штраф в два раза – до 200 тысяч рублей, и добавили к этому лишение права занимать должности на государственной и гражданской службе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, на срок 2 года.
Напомним, приёмную семью Наумовых опека должна была проверить в начале декабря 2022 года. Именно тогда, когда, по версии следствия, погиб Далер. Однако его нашли мёртвым лишь спустя шесть месяцев, в июне 2023 года.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на решение Чкаловского районного суда, наказавшего сотрудницу опеки штрафом в 100 тысяч рублей, гособвинитель подал апелляционное представление, указав на мягкость приговора. Свердловский областной суд, рассмотрев доводы жалобы, частично удовлетворил его.
Осуждённой увеличили штраф в два раза – до 200 тысяч рублей, и добавили к этому лишение права занимать должности на государственной и гражданской службе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, на срок 2 года.
Напомним, приёмную семью Наумовых опека должна была проверить в начале декабря 2022 года. Именно тогда, когда, по версии следствия, погиб Далер. Однако его нашли мёртвым лишь спустя шесть месяцев, в июне 2023 года.
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