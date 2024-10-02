Возрастное ограничение 18+

Бывшей сотруднице опеки, сфальсифицировавшей акт о проверке семьи Далера Бобиева, изменили приговор

15.14 Пятница, 11 октября 2024
Фото: прокуратура Свердловской области
Осуждённой за служебный подлог бывшей сотруднице опеки, которая должна была проверять приёмную семью шестилетнего Далера Бобиева, пересмотрели приговор.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на решение Чкаловского районного суда, наказавшего сотрудницу опеки штрафом в 100 тысяч рублей, гособвинитель подал апелляционное представление, указав на мягкость приговора. Свердловский областной суд, рассмотрев доводы жалобы, частично удовлетворил его.

Осуждённой увеличили штраф в два раза – до 200 тысяч рублей, и добавили к этому лишение права занимать должности на государственной и гражданской службе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, на срок 2 года.

Напомним, приёмную семью Наумовых опека должна была проверить в начале декабря 2022 года. Именно тогда, когда, по версии следствия, погиб Далер. Однако его нашли мёртвым лишь спустя шесть месяцев, в июне 2023 года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД за взятку ради инсценировки ДТП
02 октября 2024
Сильно травмировавшейся прошлым летом девочке белоярская школа выплатит 200 тысяч
07 октября 2024
«Забодавший» иномарку екатеринбургский велосипедист лишится более 300 тысяч рублей
10 октября 2024
На Уралмаше нашли мёртвым рэпера MC Bandit
08 октября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

К 9 годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей приговорили директора института физкультуры УрФУ
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:19 Почти 300 тысяч рублей сэкономили жители уральской столице при оплате проезда по QR-коду
15:42 Смертельной аварией закончилась встреча «Лады» и КАМАЗа на заснеженной свердловской трассе
15:14 Бывшей сотруднице опеки, сфальсифицировавшей акт о проверке семьи Далера Бобиева, изменили приговор
14:40 На полтора месяца закроют движение на перекрестке улиц Энтузиастов и Стачек в Екатеринбурге
14:17 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного на Эльмаше
13:18 В Сысертском районе мужчину намотало на трактор
13:08 К столкновению с автобусом привело водителя грузовика желание проскочить на «красный» в Екатеринбурге
12:38 Героиновую мочалку хотела взять с собой в отпуск жительница Верхней Пышмы
12:16 К 9 годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей приговорили директора института физкультуры УрФУ
11:30 На Пермском тракте на развязке возле Первоуральска изменилась схема движения
11:10 «Уральские авиалинии» предупредили о возможных задержках после похолодания в Екатеринбурге
10:57 Глава СК снова потребовал доклад о принудительном выселении семьи в Екатеринбурге
09:55 В свердловском УГИБДД предупреждают о гололедице
09:29 Летняя резина привела к ДТП с двумя пострадавшими в Первоуральском округе
20:56 «Забодавший» иномарку екатеринбургский велосипедист лишится более 300 тысяч рублей
20:36 Кольцовские собаки в текущем году не дали незаконно провезти более 11 миллионов рублей
19:56 Банду «лесных» кибер-преступников взяли под стражу до суда
19:19 Питерский палеонтолог расскажет екатеринбуржцам о древних «зверушках»
19:02 Прокуратура заставляет екатеринбургских врачей использовать простаивающее оборудование
18:25 Компания «ЖизньМарт» намерена установить в Екатеринбурге мировой рекорд
17:14 В Екатеринбурге вынесли приговор пожилому водителю, насмерть сбившего двух человек
16:44 В столице Урала появился мурал «Сквозной процесс»
15:56 В Екатеринбурге на Восточной под грузовиком провалился асфальт
15:36 1120 посылок из Свердловской области бесплатно доставили в Курскую и Белгородскую области
14:23 За убийство товарища на рыбалке будут судить жителя Верхней Туры
14:12 О снегопаде, гололедице и ветре 11 октября предупреждают в свердловском МЧС
Все новости Свердловской области
16:28 В Вологде установят памятник Сталину, заявил губернатор
15:18 СМИ: в Подмосковье совершено покушение на бывшего зампреда правительства Ингушетии
14:30 Нобелевская премия присуждена организации, которая выступает за запрет ядерного оружия
18:48 Суд в Челябинске арестовал сотрудника Центра по противодействию экстремизму ГУМВД
18:24 В США из-за мощного урагана более трёх миллионов человек остались без электричества
17:31 Полиция Тюмени проверяет самовольных дружинников на экстремизм
16:41 Нобелевская премия по литературе присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган
15:37 СК: в Новом Уренгое у школьника в сумке выстрелил пистолет, есть пострадавшая
17:08 Матвиенко: доля рыбы в продуктовой корзине россиян составила всего 2,1%
16:34 СМИ: в Челябинске в результате погони со стрельбой задержан сотрудник центра «Э» ГУ МВД
15:33 В Авито приняли на работу десятитысячного сотрудника
13:40 СФ одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров
17:51 Бизнесменам предлагают как следует покричать, чтобы справиться со стрессом
15:13 Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США за открытие молекул микроРНК
14:11 Сайты российских судов общей юрисдикции за исключением московских перестали открываться в России
18:20 Умер актёр, игравший чиновника Наливкина в скетч-шоу. А его создателям предъявили новую уголовную статью
18:23 Автоэксперты: доля китайских брендов в сегменте новых авто составляет более 70%
14:02 Молодым соискателям рассказали, чем полезны игровые навыки при поиске работы
14:13 В Госдуме предложили лишать родителей квадроберов родительских прав
19:47 Бизнес рассказал, как игровые механики помогают привлекать новых клиентов
10:30 В ХМАО бывший студент напал на преподавательницу Лангепасского политехнического колледжа
17:24 Росприроднадзор предлагает создавать из ненужных вещей ёлочные игрушки
19:15 Эксперты выяснили, какие отечественные машины пользуются наибольшим спросом
16:22 Россиянам хотят разрешить дарить свои пенсионные баллы родителям
14:33 Пятый сезон «Цифрового Диктанта» пройдёт с 10 по 28 октября
19:21 Россияне тратят в среднем 650 тысяч рублей за заказ в сфере строительных услуг
Все новости России и мира
16:19 Почти 300 тысяч рублей сэкономили жители уральской столице при оплате проезда по QR-коду
15:42 Смертельной аварией закончилась встреча «Лады» и КАМАЗа на заснеженной свердловской трассе
15:14 Бывшей сотруднице опеки, сфальсифицировавшей акт о проверке семьи Далера Бобиева, изменили приговор
14:40 На полтора месяца закроют движение на перекрестке улиц Энтузиастов и Стачек в Екатеринбурге
14:34 Закон определил условие защиты прав дольщиков в новостройке
14:32 Ученые Пермского политеха улучшили систему управления технологическими процессами на производстве
14:17 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного на Эльмаше
13:18 В Сысертском районе мужчину намотало на трактор
13:08 К столкновению с автобусом привело водителя грузовика желание проскочить на «красный» в Екатеринбурге
12:38 Героиновую мочалку хотела взять с собой в отпуск жительница Верхней Пышмы
12:16 К 9 годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей приговорили директора института физкультуры УрФУ
11:30 На Пермском тракте на развязке возле Первоуральска изменилась схема движения
11:10 «Уральские авиалинии» предупредили о возможных задержках после похолодания в Екатеринбурге
10:57 Глава СК снова потребовал доклад о принудительном выселении семьи в Екатеринбурге
09:55 В свердловском УГИБДД предупреждают о гололедице
09:29 Летняя резина привела к ДТП с двумя пострадавшими в Первоуральском округе
20:56 «Забодавший» иномарку екатеринбургский велосипедист лишится более 300 тысяч рублей
20:36 Кольцовские собаки в текущем году не дали незаконно провезти более 11 миллионов рублей
19:56 Банду «лесных» кибер-преступников взяли под стражу до суда
19:19 Питерский палеонтолог расскажет екатеринбуржцам о древних «зверушках»
19:02 Прокуратура заставляет екатеринбургских врачей использовать простаивающее оборудование
18:25 Компания «ЖизньМарт» намерена установить в Екатеринбурге мировой рекорд
17:57 Молодые парламентарии России и Беларуси подписали Соглашение о сотрудничестве
17:14 В Екатеринбурге вынесли приговор пожилому водителю, насмерть сбившего двух человек
16:44 В столице Урала появился мурал «Сквозной процесс»
15:56 В Екатеринбурге на Восточной под грузовиком провалился асфальт
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK