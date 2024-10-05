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Питерский палеонтолог расскажет екатеринбуржцам о древних «зверушках»
Иллюстрация: AI
В Музее истории Екатеринбурга через неделю расскажут о временах, когда никакого Екатеринбурга ещё не было, равно как и никакого другого города на земле. Собственно, не было тогда на планете и людей, а населяли её гигантские ящеры.
Динозавры станут героями лекции профессора кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета Павла Скучаса. Палеонтолог, доктор биологических наук расскажет о том, какие виды древних ящеров обитали на территории, которую сейчас занимает Российская Федерация, и откроет секрет, водились ли динозавры на Урале. Не обойдёт он без внимания огромный интерес к динозаврам со стороны массовой культуры и порассуждает, почему же таким большим спросом пользуются у зрителей фильмы из серии про «Парк Юрского периода».
Лекцию Павла Скучаса «Самые известные динозавры России» организует Информационный центр по атомной энергии. Запланирована она на 18 октября, начало — в семь часов вечера. После регистрации на сайте пройти на лекцию в Музей истории Екатеринбурга можно будет бесплатно.
Динозавры станут героями лекции профессора кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета Павла Скучаса. Палеонтолог, доктор биологических наук расскажет о том, какие виды древних ящеров обитали на территории, которую сейчас занимает Российская Федерация, и откроет секрет, водились ли динозавры на Урале. Не обойдёт он без внимания огромный интерес к динозаврам со стороны массовой культуры и порассуждает, почему же таким большим спросом пользуются у зрителей фильмы из серии про «Парк Юрского периода».
Лекцию Павла Скучаса «Самые известные динозавры России» организует Информационный центр по атомной энергии. Запланирована она на 18 октября, начало — в семь часов вечера. После регистрации на сайте пройти на лекцию в Музей истории Екатеринбурга можно будет бесплатно.
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