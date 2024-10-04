Нобелевская премия по литературе присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Нобелевская премия по литературе 2024 года присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган, сообщается на сайте комитета.Премия присуждена с формулировкой «за ее напряженную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».«Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе», — говорится в сообщении.В 2016 году роман Хан Ган «Вегетарианка» получил Букеровскую премию. Это первая южнокорейская книга, которая была удостоена этой награды.Также 53-летняя писательница стала первым южнокорейским лауреатом Нобелевской премии по литературе.На русском языке изданы ее книги «Вегетарианка» и «Человеческие поступки».