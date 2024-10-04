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Нобелевская премия по литературе присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган
Фото: Вечерние ведомости
Нобелевская премия по литературе 2024 года присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган, сообщается на сайте комитета.
Премия присуждена с формулировкой «за ее напряженную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».
«Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе», — говорится в сообщении.
В 2016 году роман Хан Ган «Вегетарианка» получил Букеровскую премию. Это первая южнокорейская книга, которая была удостоена этой награды.
Также 53-летняя писательница стала первым южнокорейским лауреатом Нобелевской премии по литературе.
На русском языке изданы ее книги «Вегетарианка» и «Человеческие поступки».
Премия присуждена с формулировкой «за ее напряженную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».
«Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе», — говорится в сообщении.
В 2016 году роман Хан Ган «Вегетарианка» получил Букеровскую премию. Это первая южнокорейская книга, которая была удостоена этой награды.
Также 53-летняя писательница стала первым южнокорейским лауреатом Нобелевской премии по литературе.
На русском языке изданы ее книги «Вегетарианка» и «Человеческие поступки».
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