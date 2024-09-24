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В Госдуме предложили лишать родителей квадроберов родительских прав
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Депутат государственной думы Сергей Колунов обратился в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребёнка с предложением наказывать родителей детей, которые увлекаются квадробингом.
Колунов не исключает таких мер ответственности, как лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности. Также он попросит в своём обращении оказать содействие в запрете квадробинга, пишет РИА Новости.
По данным информационного агентства, поводом для новых запретов и наказаний видео очевидца из Омска, который заснял, как женщина «выгуливала» сына на поводке. Ребёнок в это время ползал на четвереньках. После этого такими методами воспитания заинтересовались в полиции.
Сергей Колумнов заявляет, что в августе 2023 года количество запросов на слово «квадроберы» было всего 1184, а в августе 2024 года россияне интересовались этим словом 439 683 раз.
«Вдумайтесь, дети изображают из себя животных – кошек, собак – и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Подобных видео море. Как и в случае с ЛГБТ*, напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили её, справимся и со второй. Запретим, установим ответственность. Уверен, уполномоченный нас поддержит», – приводят слова депутата в агентстве.
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Колунов не исключает таких мер ответственности, как лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности. Также он попросит в своём обращении оказать содействие в запрете квадробинга, пишет РИА Новости.
По данным информационного агентства, поводом для новых запретов и наказаний видео очевидца из Омска, который заснял, как женщина «выгуливала» сына на поводке. Ребёнок в это время ползал на четвереньках. После этого такими методами воспитания заинтересовались в полиции.
Сергей Колумнов заявляет, что в августе 2023 года количество запросов на слово «квадроберы» было всего 1184, а в августе 2024 года россияне интересовались этим словом 439 683 раз.
«Вдумайтесь, дети изображают из себя животных – кошек, собак – и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Подобных видео море. Как и в случае с ЛГБТ*, напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили её, справимся и со второй. Запретим, установим ответственность. Уверен, уполномоченный нас поддержит», – приводят слова депутата в агентстве.
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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