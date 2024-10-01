Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Полиция Тюмени проверяет «самовольных дружинников» на экстремизм.Об этом на круглом столе в областной думе заявил замначальника регионального УМВД Евгений Козлов, пишут URA.ruПо словам Козлова, в последнее время в соцсетях «всплывали кадры» с людьми в камуфляже и балаклавах. «Они разговаривают с людьми, применяют силу. Никакого права на это у них нет, факты проверяют на наличие признаков экстремизма», — цитирует Козлова издание.Полицейский добавил, что деятельность дружинников, которые помогают УМВД при патрулировании, строго регламентирована, а те, о ком идёт речь, «в добровольных народных дружинах не состоят».Козлов расценивает их действия как «PR-акцию». «Просто некоторые лица и объединения таким вот образом пытаются пропиарить себя», — считает представитель МВД.По данным 72.ру, несколькими днями ранее участники так называемой «русской общины» сообщали в соцсетях о «патрулировании улиц». Мужчины в камуфляже «контролировали порядок» в Гагаринском парке, пишет издание.