Прокуратура заставляет екатеринбургских врачей использовать простаивающее оборудование

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В то время, как некоторые лечебные заведения сетуют на нехватку современного оборудования, в одной из поликлиник Екатеринбурга новенькая аппаратура простаивала без дела. Это выяснилось при проверке, которую устроила прокуратура Ленинского района города.Проверка была инициирована прокуратурой для того, чтобы выяснить, не нарушаются ли пункты бюджетного законодательства. Обнаружилось, что в поликлинике №1 при Центральной городской клинической больнице №6 нарушения такие имеются. Выразились они в том, что врачи лечебного заведения не используют по назначению оборудование, которое в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было приобретено для их нужд. В больнице попросту не нашлось специалистов, умеющих работать с такими медицинскими приборами, а руководство больницы за пять с лишним месяцев не озаботилось тем, чтобы обучить кого-то из персонала, либо принять на работу врачей с нужной квалификацией.Речь идёт о системе эндоскопической визуализации, которая позволяет посмотреть состояние внутренних органов, не делая для этого ни единого надреза на теле пациента. На неё было потрачено из областного бюджета более 4 миллионов рублей, но эндоскопию в больнице так и не начали делать.В связи с неэффективным использованием бюджетных средств главному врачу больницы №6 прокуратура внесла представление. Только после этого на работу в поликлинику был трудоустроен врач с надлежащим уровнем квалификации и с дорогостоящей медаппаратуры наконец-то смахнули пыль.