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В Екатеринбурге грустная школьница на крыше напугала горожан и всполошила экстренные службы

16.54 Пятница, 4 октября 2024
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге школьница забралась на крышу дома на Восточной, 7, где села на край и стала слушать грустную музыку. Девочку увидели местные жители и вызвали экстренные службы. Сообщается, что её затравили сверстники.

По данным «КП-Екатеринбург», она перевелась из одной школы в другу. Из предыдущей, как утверждается, её выгнали за плохое поведение, но и на новом месте у неё возникли проблемы. Из-за этого девочке стало грустно, и она, желая остаться наедине с собственными мыслями, забралась на крышу.

Как сообщает URA.RU, до приезда экстренных служб к девочке на крышу забрался мужчина. Он побеседовал с ней, после чего она всё же спустилась. Суицидальные мысли, со слов самой же школьницы, её не преследовали.

По некоторым данным, девочку увезли в психиатрическую больницу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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02:22 Новый прлпред в УрФО Артём Жога прилетел в Екатеринбург
21:36 Выманившего у девушки 14 миллионов рублей уральца отправят в колонию
20:44 В Екатеринбурге горела исправительная колония
20:04 Сведения об излишне предприимчивом уральском таможеннике внесли в «чёрный список»
19:14 «Закладчицу» на костылях задержали в районе Уктуса
18:45 Среди екатеринбуржцев ищут новых владельцев для Заречных кошек
17:41 Екатеринбурженка заявила, что её в больнице привязывали к кровати
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