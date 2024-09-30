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В Екатеринбурге грустная школьница на крыше напугала горожан и всполошила экстренные службы
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге школьница забралась на крышу дома на Восточной, 7, где села на край и стала слушать грустную музыку. Девочку увидели местные жители и вызвали экстренные службы. Сообщается, что её затравили сверстники.
По данным «КП-Екатеринбург», она перевелась из одной школы в другу. Из предыдущей, как утверждается, её выгнали за плохое поведение, но и на новом месте у неё возникли проблемы. Из-за этого девочке стало грустно, и она, желая остаться наедине с собственными мыслями, забралась на крышу.
Как сообщает URA.RU, до приезда экстренных служб к девочке на крышу забрался мужчина. Он побеседовал с ней, после чего она всё же спустилась. Суицидальные мысли, со слов самой же школьницы, её не преследовали.
По некоторым данным, девочку увезли в психиатрическую больницу.
По данным «КП-Екатеринбург», она перевелась из одной школы в другу. Из предыдущей, как утверждается, её выгнали за плохое поведение, но и на новом месте у неё возникли проблемы. Из-за этого девочке стало грустно, и она, желая остаться наедине с собственными мыслями, забралась на крышу.
Как сообщает URA.RU, до приезда экстренных служб к девочке на крышу забрался мужчина. Он побеседовал с ней, после чего она всё же спустилась. Суицидальные мысли, со слов самой же школьницы, её не преследовали.
По некоторым данным, девочку увезли в психиатрическую больницу.
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