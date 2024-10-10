Возрастное ограничение 18+
В свердловском УГИБДД предупреждают о гололедице
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Инспекторы свердловского управления ГИБДД предупреждают автомобилистов о гололедице на дорогах и призывают отказываться от поездок всех, кто не сменил резину, и тех, у кого ещё мало опыта.
«Водителям, не сменившим летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий», – сказали в пресс-группе.
В департаменте информационной политики, ссылаясь на управление дорог, сообщают, что с ледяной коркой и снежными заносами на трассах всю ночь боролись 156 комбинированных дорожных машин, 18 автогрейдеров, 21 автомобиль с отвалом и ещё 14 единиц другой техники. Специалисты использовали 5420 тонн пескосоляной смеси и 122 тонны песка.
Дорожники и сейчас продолжают чистить улицы. Однако отказываться от более осторожного стиля вождения всё равно не стоит.
«Водителям, не сменившим летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий», – сказали в пресс-группе.
В департаменте информационной политики, ссылаясь на управление дорог, сообщают, что с ледяной коркой и снежными заносами на трассах всю ночь боролись 156 комбинированных дорожных машин, 18 автогрейдеров, 21 автомобиль с отвалом и ещё 14 единиц другой техники. Специалисты использовали 5420 тонн пескосоляной смеси и 122 тонны песка.
Дорожники и сейчас продолжают чистить улицы. Однако отказываться от более осторожного стиля вождения всё равно не стоит.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На дорогах Нижнетуринского района образовалась гололедица
10 октября 2024
10 октября 2024
Свердловских автомобилистов предупреждают о снеге
07 октября 2024
07 октября 2024
Свердловское МЧС предупредило о метели 10 октября
09 октября 2024
09 октября 2024