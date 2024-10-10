В свердловском УГИБДД предупреждают о гололедице

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Инспекторы свердловского управления ГИБДД предупреждают автомобилистов о гололедице на дорогах и призывают отказываться от поездок всех, кто не сменил резину, и тех, у кого ещё мало опыта.«Водителям, не сменившим летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий», – сказали в пресс-группе.В департаменте информационной политики, ссылаясь на управление дорог, сообщают, что с ледяной коркой и снежными заносами на трассах всю ночь боролись 156 комбинированных дорожных машин, 18 автогрейдеров, 21 автомобиль с отвалом и ещё 14 единиц другой техники. Специалисты использовали 5420 тонн пескосоляной смеси и 122 тонны песка.Дорожники и сейчас продолжают чистить улицы. Однако отказываться от более осторожного стиля вождения всё равно не стоит.