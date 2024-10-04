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Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США за открытие молекул микроРНК
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2024 года присудили двум ученым из США Виктору Эмбросу и Гэри Равкану.
Премия присуждена за открытие молекул микроРНК.
«Виктор Эмброс и Гэри Равкан открыли микроРНК — новый класс крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов», — говорится в сообщении на сайте премии.
Отмечается, что в 1993 году ученые опубликовали «неожиданные результаты, описывающие новый уровень регуляции генов, который оказался весьма значимым и сохранялся на протяжении всей эволюции».
Во вторник, 8 октября, будут оглашены лауреаты Нобелевской премии по физике.
Премия присуждена за открытие молекул микроРНК.
«Виктор Эмброс и Гэри Равкан открыли микроРНК — новый класс крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов», — говорится в сообщении на сайте премии.
Отмечается, что в 1993 году ученые опубликовали «неожиданные результаты, описывающие новый уровень регуляции генов, который оказался весьма значимым и сохранялся на протяжении всей эволюции».
Во вторник, 8 октября, будут оглашены лауреаты Нобелевской премии по физике.
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