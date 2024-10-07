Умер актёр, игравший чиновника Наливкина в скетч-шоу. А его создателям предъявили новую уголовную статью

Мы планировали сообщить о том, что у нас второе уголовное дело возбудили по тому же самому видеоролику, который три года назад мы снимали. И сообщили через нашего актёра, что не можем в таких условиях продолжать проект.

— сказал Вечерним ведомостям Андрей Клочков.

Не пережил он этого всего, сорвался. Он до этого год не пил, но когда вот эта новость появилась о том, что мы не можем дальше продолжать проект [из-за нового уголовного преследования], для него это стало огромным стрессом, и он сорвался по части алкоголя. За день до кончины мы его нашли у него дома в плачевном состоянии. Пытались ему помочь, вызвали врачей, скорую, доставили его в больницу. Спустя сутки нам позвонили из больницы, сказали, что он, в общем, скончался. Причину не назвали — сказали, сообщат потом. Понятно, что предварительной причиной стала вот эта пьянка.