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Умер актёр, игравший чиновника Наливкина в скетч-шоу. А его создателям предъявили новую уголовную статью

18.20 Воскресенье, 6 октября 2024
Фото: кадр из видео на YouTube-канале BARAKuda
Умер актёр Андрей Неретин, игравший чиновника Виталия Наливкина в известном скетч-шоу. Произошло это вскоре после того как создателям скетч-шоу предъявили обвинение по новой уголовной статье, по которой грозит до 15 лет колонии.

О кончине Андрея Неретина (так звали актёра, игравшего роль председателя исполнительного комитета Уссурийского района Виталия Наливкина) сообщил близкий к силовикам телеграм-канал Mash. Автор и режиссёр проекта «BARAKuda», на котором выходили скетчи про Виталия Наливкина, Андрей Клочков в разговоре с Вечерними ведомостями подтвердил информацию о смерти Неретина.

По словам Клочкова, на этой неделе они планировали рассказать о том, что против создателей проекта (продюсера Семёна Вавилова и режиссёра Андрея Клочкова — прим. veved.ru) возбудили уголовное дело по новой статье — 223.1 УК («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), вдобавок к статье о хулиганстве (213 УК), дело по которой возбудили осенью 2021 года из-за ролика, где Наливкин стреляет из гранатомёта по автобусной остановке и попадает в предвыборный баннер «Единой России».


Кадр из видео 2021 года, которое в итоге стало поводом для возбуждения уголовных дел по двум статьям


Мы планировали сообщить о том, что у нас второе уголовное дело возбудили по тому же самому видеоролику, который три года назад мы снимали. И сообщили через нашего актёра, что не можем в таких условиях продолжать проект.

— рассказал Вечерним ведомостям автор проекта.


После этого видео, говорит, Клочков, Андрей Неретин ушёл в запой.

Не пережил он этого всего, сорвался. Он до этого год не пил, но когда вот эта новость появилась о том, что мы не можем дальше продолжать проект [из-за нового уголовного преследования], для него это стало огромным стрессом, и он сорвался по части алкоголя. За день до кончины мы его нашли у него дома в плачевном состоянии. Пытались ему помочь, вызвали врачей, скорую, доставили его в больницу. Спустя сутки нам позвонили из больницы, сказали, что он, в общем, скончался. Причину не назвали — сказали, сообщат потом. Понятно, что предварительной причиной стала вот эта пьянка.

— сказал Вечерним ведомостям Андрей Клочков.


Последнее игровое видео с участием Виталия Наливкина вышло 16 августа 2022 года. После этого Андрею Неретину силами подписчиков канала собирали средства на сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Операция прошла успешно, для её проведения Неретин приезжал из Уссурийска в Санкт-Петербург, в августе 2024 года об этом вышел большой фильм. В конце фильма заявлялось о том, что команда канала будет помогать Неретину в реабилитации, также был объявлен сбор на улучшение его жилищных условий. Однако актёр прожил после этого видео меньше двух месяцев.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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