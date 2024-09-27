Бизнес рассказал, как игровые механики помогают привлекать новых клиентов

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Людей, которые играют в игры, становится всё больше, и дело тут не в патологической зависимости, а в естественной потребности отвлечься от информационного потока и привести мысли в порядок.Игровые практики, «ламповые» и цифровые, сегодня применяются в самых разных сферах, в том числе в образовании, медиа, бизнесе и т.п. Это явление не могли обойти стороной маркетологи и исследователи рынка. Многие из них признают тот факт, что геймификация, игровой интерактив, эффективно вовлекает аудиторию.Например, многие торговые сети предлагают покупателям какие-нибудь небольшие «награды» за определённую сумму в чеке — это могут быть стикеры, фигурки, карточки и т.п. За время действия акции покупателям предлагается собрать всю коллекцию, где непременно есть редкий экземпляр, что повышает азарт и увеличивает продажи в целом.Многие продавцы вводят многоуровневую систему бонусов, баллов, условные «фишки», которыми можно оплачивать часть следующей покупки.Геймификацию активно используют в приложениях банков. Например, клиентам предлагают несложные интеллектуальные игры, головоломки, кроссворды, а за успешное выполнение дают условные «монетки», которые впоследствии можно использовать в розыгрышах или «покупать» на них повышенный кэшбек у партнеров. Некоторые компании даже выделяют штат разработчиков на создание полноценных игр с персонажами и уровнями, которые интегрированы в экосистему бизнеса.Развивать игровой интерактив в последнее время пробуют на крупных торговых онлайн-площадках. «Геймификационные механики ненавязчиво знакомят с возможностями классифайда. Пользовательский опыт становится не просто полезным, но и выгодным, благодаря наличию гарантированных призов», — говорит Виталий Туманов, директор по продукту для частных пользователей Авито.На платформе в тестовом режиме запустили программу мотивации с бонусами и призами. В компании рассчитывают, что раздел «Награды за задания» повысит вовлеченность пользователей через игровые и конкурсные механики.Кроме того, платформа намерена расширять варианты вознаграждений и добавить систему бонусов за выполнение заданий. Предполагается, что ими можно будет оплачивать до 99% стоимости доставки, размещений и продвижения объявлений.Также в компании планируют разработать систему персонализированных заданий и челленджей. По мнению экспертов, индивидуальный подход в геймификации может стать эффективным инструментом для развития клиентоориентированности, при котором пользователи включаются в развлекательный интерактив и чувствуют себя «особенными клиентами».