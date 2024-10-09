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В Сысертском районе мужчину намотало на трактор
Фото: Владислав Постников
Телеграм-канал Ural Mash сообщает о трагедии в посёлке Октябрьский в Сысертском районе Свердловской области. Там мужчину намотало на трактор.
По данным ресурса, тракторист отправился косить траву, но в какой-то момент техника сломалась. Он решил своими силами отремонтировать её, но зацепился одеждой за вращающуюся деталь, в итоге его самого намотало на машину.
Через некоторое время из-за того, что мужчина долго не возвращался домой, его родные забеспокоились. На связь уралец не выходил, и тогда его стали искать, пока не нашли мёртвым в поле, где он должен был косить траву.
По данным ресурса, тракторист отправился косить траву, но в какой-то момент техника сломалась. Он решил своими силами отремонтировать её, но зацепился одеждой за вращающуюся деталь, в итоге его самого намотало на машину.
Через некоторое время из-за того, что мужчина долго не возвращался домой, его родные забеспокоились. На связь уралец не выходил, и тогда его стали искать, пока не нашли мёртвым в поле, где он должен был косить траву.
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