Летняя резина привела к ДТП с двумя пострадавшими в Первоуральском округе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 10 октября, в 16.15 на трассе «Битимка – Первомайское» в Первоуральском городском округе водитель Lada Kalina, не сменивший вовремя разину, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo.В результате водитель легкового автомобиля и его пассажира с места ДТП увезли в первоуральскую больницу для оказания помощи.Как сообщают в УГИБДД, у водителя отечественной машины за 23 года вождения не было ни одного нарушения ПДД, в связи с чем дорожные инспекторы пришли к выводу, что к аварии привела именно летняя резина, из-за которой водитель мог потерять управление и допустить выезд на встречную полосу.