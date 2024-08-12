Возрастное ограничение 18+

29-летний екатеринбуржец со СМА добивается получения «Спинразы» от свердловского Минздрава

12.23 Четверг, 15 августа 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
История с маленьким Мишей Бахтиным закончилась хорошо. Ребёнок смог получить жизненно необходимое лекарство от свердловского Минздрава. Однако ещё остаются люди со СМА, которые продолжают ждать помощи от государства.

Так, 29-летний екатеринбуржец Илья Сорокин в апреле выиграл суд у регионального министерства здравоохранения на получение «Спинразы», которое поможет остановить развитие болезни, но ведомство затягивает с исполнением судебного решения, пишет издание It's My City, рассказывающее историю молодого человека.

«У меня еще неплохо с дыханием. Есть люди, у которых 20–30% объём легких остался, а им говорят, что лечение нецелесообразно. Вы что, шутите? Человек без этого лечения умрет!» – рассказывает парень.

Как мышцы стали ослабевать, заметила его мама, когда Илье было ещё шесть месяцев. В то время СМА была плохо изучена, поэтому тот диагноз оставался под вопросом. Врачи подозревали, что мальчик доживёт до двух лет, поэтому сразу советовали его матери рожать второго. Однако женщина не стала сдаваться, и стала выполнять рекомендации по физическим упражнениям и поездкам в реабилитационный центр «Росинка» в Балашихе. Занятия помогали, и до четвёртого класса мальчик мог самостоятельно ходить школу. Однако в пятом классе он всё же перевёлся на домашнее обучение. Тогда он стал увлекаться фотошопом, что позволило в будущем ему зарабатывать как графическому дизайнеру. Также сейчас он увлекается подкастами.

Всё было бы хорошо, если из-за его диагноза – спинальная мышечная атрофия (СМА) – органы постепенно не теряли свою функциональность. Если он не начнёт принимать жизненно необходимый препарат, они могут отказать, рассказывает It's My City.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Ещё шесть человек остаются в больницах после обрушения дома в Нижнем Тагиле
12 августа 2024
Поездка подружек с водителем без прав в Сысертском районе закончилась серьёзным ДТП
07 августа 2024
В Екатеринбурге появились билборды, предупреждающие об опасности «травмы ныряльщика»
15 августа 2024
Прокуратура потребовала от МВД извинений перед Дмитрием Бахтиным за незаконное задержание
14 августа 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Платные парковки и повышение стоимости проезда. Замминистра транспорта озвучил условия для успешной реализации транспортной реформы

Общественный транспорт уже вовсю реформируют в Челябинске, а вот Екатеринбург только начинает этот путь – и городу, похоже, есть чему поучиться у соседей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:40 Екатеринбуржцев приглашают на выставку-ярмарку и лекторий в УрГАУ
13:58 Ещё 28 нарушителей на электросамокатах «поймали» в Екатеринбурге
13:24 Свердловские власти увеличили областной прожиточный минимум
12:23 29-летний екатеринбуржец со СМА добивается получения «Спинразы» от свердловского Минздрава
11:48 СК присоединился к проверке екатеринбургской поликлиники, где разбила лоб трёхлетняя пациентка
11:41 Новостройка из Екатеринбурга получила две отраслевые федеральные награды
11:07 Прокуратура Екатеринбурга проверит крыльцо поликлиники, где юная пациентка разбила лоб
10:49 Водитель манипулятора оставил Верхнюю Пышму без света и погиб
10:01 В Екатеринбурге появились билборды, предупреждающие об опасности «травмы ныряльщика»
09:30 ДТП с подростком на электросамокате произошло вечером в Екатеринбурге
20:53 В Екатеринбурге насмерть сбили пешехода
20:37 В Екатеринбурге со Столыпина сдёрнут покров уже на этой неделе
20:09 На одном из перегонов Свердловской железной дороги погибла женщина
19:15 Стала известна дата суда над опекуном умученного в Екатеринбурге мальчика
18:56 «Пристроенный» три года назад щенок вновь оказался в екатеринбургском приюте
18:36 Пьяного водителя осудили в Качканаре за рецидив
17:41 Дожди и грозы обещают в Свердловской области
17:27 В Екатеринбурге мужчина ворвался в салон красоты и ранил свою бывшую девушку
17:05 Конфликт на стройке закончился поножовщиной в Екатеринбурге
16:44 Ещё 18 иностранцев-нарушителей обнаружили во время миграционного рейда в Екатеринбурге
16:18 Двое ребят из Свердловской области попали в список 100 лучших юных блогеров страны
15:46 На 22 нарушениях ПДД поймали водителей автобусов в Екатеринбурге
15:04 Прокуратура потребовала от МВД извинений перед Дмитрием Бахтиным за незаконное задержание
14:39 В Екатеринбурге вынесли приговор 11 уральцам за участие в экстремистском объединении
14:01 Состояние двоих пострадавших в ДТП под Первоуральском оценивают как тяжёлое
13:31 Несколько домов на Уралмаше лишись света из-за ошибки рабочих
Все новости Свердловской области
20:44 МТС представляет бесплатную дебетовую карту с привилегиями экосистемной подписки
17:01 МВД предлагает штрафовать и дисквалифицировать чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом
15:23 Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние
14:36 Экс-сотрудники МВД, обвиняемые в рекордной взятке криптовалютой, оформляли счета на доверенных лиц
18:09 На Аляске переполнилось ледниковое озеро, разрушив дома и затопив улицы
16:12 Учёные сравнили когнитивные способности «сов» и «жаворонков»
14:54 В Сургуте водители автобусов не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты
13:55 Российские пользователи сообщают о масштабном сбое в работе YouTube
18:42 Антарктида переживает тепловую аномалию
17:11 За полгода 83 млн российских пользователей хотя бы один раз сталкивались с утечкой персональных данных
16:26 Путин высказался о ситуации в Курской области на совещании с правительством
16:11 СК: по факту нападения на курские населенные пункты возбуждено дело по нескольким статьям УК
14:39 В Лобне произошел взрыв в квартире, есть пострадавший
14:24 СМИ: кофе превращается в предмет роскоши на фоне изменения климата и роста цен
17:46 В Забайкалье ввели режим ЧС регионального характера
16:27 В Туапсе тушат мощный пожар на рынке
16:24 В Дальнереченске из-за прорыва дамбы подтоплены восемь домов
15:29 Тропический шторм «Дебби» затопил побережье Флориды
14:08 В Москве в жилом доме произошел взрыв
13:36 В Бангладеш в ходе беспорядков погибли более ста человек
14:48 В Ревде «Русская община» задержала человека и обвинила в связи с несовершеннолетней
19:21 Меркурий может скрывать под поверхностью слой алмазов толщиной 18 км
19:02 Венеция ограничивает число туристов в группах и запрещает мегафоны
17:54 Совет Федерации одобрил закон о режиме высылки мигрантов
17:20 В информационной системе судов Москвы произошел сбой
18:36 Во Владивостоке в водном комплексе обрушилась кровля
Все новости России и мира
14:40 Екатеринбуржцев приглашают на выставку-ярмарку и лекторий в УрГАУ
13:58 Ещё 28 нарушителей на электросамокатах «поймали» в Екатеринбурге
13:24 Свердловские власти увеличили областной прожиточный минимум
13:17 В ближайшие выходные Пермь примет участников финального этапа кубка России в классе аквабайк
12:23 29-летний екатеринбуржец со СМА добивается получения «Спинразы» от свердловского Минздрава
11:48 СК присоединился к проверке екатеринбургской поликлиники, где разбила лоб трёхлетняя пациентка
11:41 Новостройка из Екатеринбурга получила две отраслевые федеральные награды
11:13 Застройщик заплатил за халатность
11:07 Прокуратура Екатеринбурга проверит крыльцо поликлиники, где юная пациентка разбила лоб
10:49 Водитель манипулятора оставил Верхнюю Пышму без света и погиб
10:01 В Екатеринбурге появились билборды, предупреждающие об опасности «травмы ныряльщика»
09:30 ДТП с подростком на электросамокате произошло вечером в Екатеринбурге
20:53 В Екатеринбурге насмерть сбили пешехода
20:37 В Екатеринбурге со Столыпина сдёрнут покров уже на этой неделе
20:09 На одном из перегонов Свердловской железной дороги погибла женщина
19:15 Стала известна дата суда над опекуном умученного в Екатеринбурге мальчика
18:56 «Пристроенный» три года назад щенок вновь оказался в екатеринбургском приюте
18:36 Пьяного водителя осудили в Качканаре за рецидив
17:41 Дожди и грозы обещают в Свердловской области
17:27 В Екатеринбурге мужчина ворвался в салон красоты и ранил свою бывшую девушку
17:05 Конфликт на стройке закончился поножовщиной в Екатеринбурге
16:44 Ещё 18 иностранцев-нарушителей обнаружили во время миграционного рейда в Екатеринбурге
16:18 Двое ребят из Свердловской области попали в список 100 лучших юных блогеров страны
15:46 На 22 нарушениях ПДД поймали водителей автобусов в Екатеринбурге
15:04 Прокуратура потребовала от МВД извинений перед Дмитрием Бахтиным за незаконное задержание
14:39 В Екатеринбурге вынесли приговор 11 уральцам за участие в экстремистском объединении
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK