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Вбежавшего в 164-ю школу в Екатеринбурге неадекватного мужчину задержали
Фото: Е1
В СМИ сообщают, что неадекватного мужчину, который вломился в 164-ю школу с коробкой и стал угрожать всех взорвать, задержали росгвардейцы.
Как сообщает ЕАН, в пресс-службе Росгвардии, информация о стрельбе, которая распространялась в телеграм-каналах, оказалось фейком.
По данным 66.ru в коробке, с которой прибежал неадекватный мужчина, были бумажки. По неподтверждённым данным, он психически нездорово. Согласно другим сведениям, мужчина был пьян.
Как сообщает ЕАН, в пресс-службе Росгвардии, информация о стрельбе, которая распространялась в телеграм-каналах, оказалось фейком.
«Информация о стрельбе, распространяемая в некоторых телеграм-каналах, не соответствует действительности. Сотрудники ведомства, прибыв на место, пресекли действия мужчины в неадекватном состоянии и доставили его в отдел полиции»,
– сказали в ведомстве.
По данным 66.ru в коробке, с которой прибежал неадекватный мужчина, были бумажки. По неподтверждённым данным, он психически нездорово. Согласно другим сведениям, мужчина был пьян.
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