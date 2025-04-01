Вбежавшего в 164-ю школу в Екатеринбурге неадекватного мужчину задержали

– сказали в ведомстве.

«Информация о стрельбе, распространяемая в некоторых телеграм-каналах, не соответствует действительности. Сотрудники ведомства, прибыв на место, пресекли действия мужчины в неадекватном состоянии и доставили его в отдел полиции»,