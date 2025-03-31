В мэрии Екатеринбурга напоминают о перекрытиях в связи с репетицией парада Победы





– сказали в мэрии. «Напомним, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля будут изменены схемы движения автобусных маршрутов по нескольким участкам улиц Дорожной и 2-й Новосибирской»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Администрация Екатеринбурга напоминают о перекрытиях в связи с репетициями парада Победы. В эти дни у трёх автобусов меняется маршрут.Как правило, репетиции идут с 09.00 до 14.00. В это время будет закрыто движение на улицах 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. В связи с этим у автобуса №81 маршрут укорочен до остановки «Окраинная». Также в объезд перекрытиям ходят №77 и №53.Кроме этого, в дни репетиций с 07.40 до 09.30 закрывается движение по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской.