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В мэрии Екатеринбурга напоминают о перекрытиях в связи с репетицией парада Победы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга напоминают о перекрытиях в связи с репетициями парада Победы. В эти дни у трёх автобусов меняется маршрут.
Как правило, репетиции идут с 09.00 до 14.00. В это время будет закрыто движение на улицах 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. В связи с этим у автобуса №81 маршрут укорочен до остановки «Окраинная». Также в объезд перекрытиям ходят №77 и №53.
Кроме этого, в дни репетиций с 07.40 до 09.30 закрывается движение по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской.
«Напомним, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля будут изменены схемы движения автобусных маршрутов по нескольким участкам улиц Дорожной и 2-й Новосибирской»,
– сказали в мэрии.
Как правило, репетиции идут с 09.00 до 14.00. В это время будет закрыто движение на улицах 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. В связи с этим у автобуса №81 маршрут укорочен до остановки «Окраинная». Также в объезд перекрытиям ходят №77 и №53.
Кроме этого, в дни репетиций с 07.40 до 09.30 закрывается движение по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской.
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