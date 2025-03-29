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Школьник из Екатеринбурга перевёл мошенникам 275 тысяч рублей с маминой карты
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Телефонные мошенники продолжают обчищать банковские карты екатеринбуржцев с помощью детей. Так, в уральской столице школьник, поверив позвонившему ему незнакомцу, перевёл аферистам 275 тысяч рублей с маминого счёта.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УМВД по Екатеринбургу, накануне к ним обратилась местная жительница, 14-летний сын которой попал под влияние мошенников.
В итоге подросток, уверенный в том, что он спасает деньги матери попросил у неё телефон якобы для игры, после чего перевел все имеющиеся средства с её счёта по присланному звонившим QR-коду. О том, что деньги «спасены» мать узнала спустя несколько дней, когда обнаружила, что её онлайн-банк заблокирован.
Это не единственный случай в Екатеринбурге. Ранее жертвой телефонных аферистов стала 14-летняя школьница. Она лишала маму 500 тысяч рублей.
В МВД призывают общаться на тему мошенничествам не только с пожилыми родителями, но и с детьми.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УМВД по Екатеринбургу, накануне к ним обратилась местная жительница, 14-летний сын которой попал под влияние мошенников.
«Сам школьник пояснил, что ещё неделю назад ему позвонил человек, представившийся сотрудником "Госуслуг". Без лишних прелюдий звонивший сообщил подростку, что счета его родителей находятся в опасности и что на его маму оформляют кредит. При этом незнакомец строго запретил несовершеннолетнему рассказывать об этом родным, пригрозив привлечением к уголовной ответственности»,
– рассказали в полиции.
В итоге подросток, уверенный в том, что он спасает деньги матери попросил у неё телефон якобы для игры, после чего перевел все имеющиеся средства с её счёта по присланному звонившим QR-коду. О том, что деньги «спасены» мать узнала спустя несколько дней, когда обнаружила, что её онлайн-банк заблокирован.
Это не единственный случай в Екатеринбурге. Ранее жертвой телефонных аферистов стала 14-летняя школьница. Она лишала маму 500 тысяч рублей.
В МВД призывают общаться на тему мошенничествам не только с пожилыми родителями, но и с детьми.
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