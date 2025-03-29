Школьник из Екатеринбурга перевёл мошенникам 275 тысяч рублей с маминой карты

– рассказали в полиции.

«Сам школьник пояснил, что ещё неделю назад ему позвонил человек, представившийся сотрудником "Госуслуг". Без лишних прелюдий звонивший сообщил подростку, что счета его родителей находятся в опасности и что на его маму оформляют кредит. При этом незнакомец строго запретил несовершеннолетнему рассказывать об этом родным, пригрозив привлечением к уголовной ответственности»,