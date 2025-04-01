В Верхней Пышме пропала 13-летняя девочка с малиновыми прядками

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме ищут 13-летнюю Александру Дерябину. Вчера, 6 апреля, она не вернулась домой.Девочка ростом 164 сантиметра, среднего телосложения, с тёмными с малиновыми прядями волосами, с серыми глазами. Была одета в бежевую меховую куртку с капюшоном, чёрные джинсы и белые кроссовки. С собой была сумка чёрного цвета.В поисках девушки участвуют волонтёры поисковых отрядов «Прорыв» и «ЛизаАлерт». Также розыском пропавшей занимается МО МВД России «Верхнепышминский».Всех, кто может что-либо знать о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону 8 (34368) 5-43-44.