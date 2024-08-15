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СК присоединился к проверке екатеринбургской поликлиники, где разбила лоб трёхлетняя пациентка
Фото: Владислав Постников
Следственный отдел Чкаловского района Екатеринбурга присоединился к проверке детской поликлинике, на крыльце которой упала и разбила лоб трёхлетняя пациентка.
«В ходе проверки, организованной на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причинённого здоровью девочки», – говорится в сообщении СК.
Ранее о намерении проверить поликлинику и то, насколько безопасное возле неё крыльцо, сообщила городская прокуратура.
«В ходе проверки, организованной на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причинённого здоровью девочки», – говорится в сообщении СК.
Ранее о намерении проверить поликлинику и то, насколько безопасное возле неё крыльцо, сообщила городская прокуратура.
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