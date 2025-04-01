После избиения девочки в школе Нижнего Тагила возбудили уголовное дело

– говорится в сообщении областного СК.

«По версии следствия, подозреваемые, в том числе девушки 2010-2011 годов рождения, применили к потерпевшей физическое насилие, действуя из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»,