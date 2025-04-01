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После избиения девочки в школе Нижнего Тагила возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле после случая с избиением девочки, которую в школьном туалете били на спор «кто ударит сильнее», снимая расправу на видео, СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил» опубликовали видео с избиением. На кадрах видно, как девочки поочередно бьют другую.
По данным ресурса, опубликовавшего видео, школьницы делали это «просто так». Сообщается, что это происходит не в первый раз.
Ранее в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил» опубликовали видео с избиением. На кадрах видно, как девочки поочередно бьют другую.
«По версии следствия, подозреваемые, в том числе девушки 2010-2011 годов рождения, применили к потерпевшей физическое насилие, действуя из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»,
– говорится в сообщении областного СК.
По данным ресурса, опубликовавшего видео, школьницы делали это «просто так». Сообщается, что это происходит не в первый раз.
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