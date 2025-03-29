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Столкнувшийся с такси в Екатеринбурге водитель электросамоката скончался в скорой
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель электросамоката, который этим утром, около 06.30, столкнулся с такси на улице Маршала Жукова в Екатеринбурге, скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщили в свердловском УГИБДД.
По предварительным данным, таксист ехавший, как и водитель электросамоката, со стороны Челюскинцев, стал разворачиваться из крайнего правого ряда, но не убедился в безопасности манёвра. В момент разворота он столкнулся с ехавшим в левом ряду самокатчиком.
Отмечается, что водитель электросамоката ехал защитной экипировки. На нём не было даже защитного шлема. Госавтоинспекторы уверены, что экипировка могла бы уберечь его от тяжёлым травм.
По факту аварии проводится проверка, в рамках которой сотрудники ГИБДД намерены установить степень вины участников ДТП.
«В результате ДТП мужчина, управлявший электросамокатом, личность которого в настоящий момент устанавливается сотрудниками полиции, получил серьёзные травмы и скончался в машине скорой помощи»,
– говорится в сообщении ГИБДД.
По предварительным данным, таксист ехавший, как и водитель электросамоката, со стороны Челюскинцев, стал разворачиваться из крайнего правого ряда, но не убедился в безопасности манёвра. В момент разворота он столкнулся с ехавшим в левом ряду самокатчиком.
Отмечается, что водитель электросамоката ехал защитной экипировки. На нём не было даже защитного шлема. Госавтоинспекторы уверены, что экипировка могла бы уберечь его от тяжёлым травм.
По факту аварии проводится проверка, в рамках которой сотрудники ГИБДД намерены установить степень вины участников ДТП.
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