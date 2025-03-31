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Во Дворце дзюдо в Екатеринбурге прошли соревнования среди юношей и девушек до 15 лет

09.17 Понедельник, 7 апреля 2025
Фото предоставлено организаторами
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Накануне во Дворце дзюдо в Екатеринбурге прошли Всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 15 лет. Состязания были посвящены памяти Героя России Леонида Григорьевича Валова, погибшего при исполнении служебного долга в 1995 году. Традиционно на турнире присутствовали его сослуживцы и семья.

Перед началом соревнований о подвиге, который совершил Леонид Валов, напомнил начальник управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области генерал-майор Константин Шуршин.

«Леонид Валов был первым командиром СОБРа. В декабре 1995 года он погиб при выполнении боевой задачи в районе Гудермеса. В ходе прорыва и завязавшегося боя он принял основной огонь на себя, обеспечив условия для прорыва спецназовцев к блокированному зданию комендатуры.
Мы начинали трудовой путь под его руководством, и вдохновленные его примером, силой духа, продолжаем начатый им путь. Этот турнир – дань памяти Леониду Григорьевичу»,

– сказал Константин Шуршин.


Соревнование проводится в рамках программы «Лига Патриотов» федерального партийного проекта «Выбор сильных». Впервые соревнования в память о Леониде Валове провели в 2002 году, объединив более 200 спортсменов. Этот турнир стал 23-м по счёту и собрал почти 600 спортсменов из 32 регионов России.

Одним из инициаторов соревнований стал Ветеран СОБРа, кавалер ордена мужества, мастер спорта СССР по дзюдо Вячеслав Окунев. Он напомнил о цели, которая вложена в этот турнир.

«Изначально соревновались только юноши, теперь в турнире принимают участие и девушки. Основной целью соревнований является популяризация и развитие дзюдо среди молодёжи. Задачи включают определение сильнейших спортсменов для участия в Первенстве России, повышение уровня спортивного мастерства, а также увековечивание памяти Героя России Леонида Григорьевича Валова»,

– напомнил Вячеслав Окунев.


Организаторами соревнований выступили министерство физической культуры и спорта Свердловской области, общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России» и свердловская областная федерация дзюдо.

Со словами благодарности к организаторам турнира и семье Леонида Валова выступил координатор проекта в регионе Алексей Свалов.

«Хочу выразить благодарность организаторам турнира и семье Леонида Григорьевича Валова за бережное отношение и сохранение памяти о наших Героях. Леонид Григорьевич – достойный пример для каждого из нас. Такие турниры играют важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, а воспитание здоровой молодёжи с правильными жизненными ориентирами – одна из главных задач проекта "Выбор сильных"»,

– отметил координатор Алексей Свалов.


Все победители и призеры соревнований получили рейтинговые очки для отбора на Первенство России по дзюдо 2025 года.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:29 В Верхней Пышме пропала 13-летняя девочка с малиновыми прядками
09:17 Во Дворце дзюдо в Екатеринбурге прошли соревнования среди юношей и девушек до 15 лет
18:00 Более 19 тысяч подростков планируют официально поработать в Свердловской области
17:01 В Свердловской области в «Тотальном диктанте» приняли участие около четырёх тысяч человек
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15:53 Чиновница из Ирбита предстанет перед судом за халатность, приведшую к уничтожению домов в пожаре
14:56 СК возбудил уголовное дело из-за плохого водоснабжения в селе Свердловской области
14:41 Врио губернатора Паслер назначил заместителя губернатора и министра здравоохранения Свердловской области
13:19 В Свердловской области за сутки произошло 11 пожаров: огонь охватил дома и постройки
12:56 В Свердловской области с начала года пропали 100 человек — больше половины из них дети
12:23 В Свердловской области ищут 14-летнего подростка, пропавшего в другом регионе 6 дней назад
12:05 В Екатеринбурге арестовали главного инженера «Гортранса» по делу о взятке
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