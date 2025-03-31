Во Дворце дзюдо в Екатеринбурге прошли соревнования среди юношей и девушек до 15 лет



Мы начинали трудовой путь под его руководством, и вдохновленные его примером, силой духа, продолжаем начатый им путь. Этот турнир – дань памяти Леониду Григорьевичу»,



– сказал Константин Шуршин. «Леонид Валов был первым командиром СОБРа. В декабре 1995 года он погиб при выполнении боевой задачи в районе Гудермеса. В ходе прорыва и завязавшегося боя он принял основной огонь на себя, обеспечив условия для прорыва спецназовцев к блокированному зданию комендатуры.Мы начинали трудовой путь под его руководством, и вдохновленные его примером, силой духа, продолжаем начатый им путь. Этот турнир – дань памяти Леониду Григорьевичу»,





– напомнил Вячеслав Окунев. «Изначально соревновались только юноши, теперь в турнире принимают участие и девушки. Основной целью соревнований является популяризация и развитие дзюдо среди молодёжи. Задачи включают определение сильнейших спортсменов для участия в Первенстве России, повышение уровня спортивного мастерства, а также увековечивание памяти Героя России Леонида Григорьевича Валова»,





– отметил координатор Алексей Свалов. «Хочу выразить благодарность организаторам турнира и семье Леонида Григорьевича Валова за бережное отношение и сохранение памяти о наших Героях. Леонид Григорьевич – достойный пример для каждого из нас. Такие турниры играют важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, а воспитание здоровой молодёжи с правильными жизненными ориентирами – одна из главных задач проекта "Выбор сильных"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне во Дворце дзюдо в Екатеринбурге прошли Всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 15 лет. Состязания были посвящены памяти Героя России Леонида Григорьевича Валова, погибшего при исполнении служебного долга в 1995 году. Традиционно на турнире присутствовали его сослуживцы и семья.Перед началом соревнований о подвиге, который совершил Леонид Валов, напомнил начальник управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области генерал-майор Константин Шуршин.Соревнование проводится в рамках программы «Лига Патриотов» федерального партийного проекта «Выбор сильных». Впервые соревнования в память о Леониде Валове провели в 2002 году, объединив более 200 спортсменов. Этот турнир стал 23-м по счёту и собрал почти 600 спортсменов из 32 регионов России.Одним из инициаторов соревнований стал Ветеран СОБРа, кавалер ордена мужества, мастер спорта СССР по дзюдо Вячеслав Окунев. Он напомнил о цели, которая вложена в этот турнир.Организаторами соревнований выступили министерство физической культуры и спорта Свердловской области, общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России» и свердловская областная федерация дзюдо.Со словами благодарности к организаторам турнира и семье Леонида Валова выступил координатор проекта в регионе Алексей Свалов.Все победители и призеры соревнований получили рейтинговые очки для отбора на Первенство России по дзюдо 2025 года.