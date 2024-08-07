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Ещё 28 нарушителей на электросамокатах «поймали» в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге продолжаются рейды ГИБДД «Пешеход, СИМ», во время которых автоинспекторы следят за тем, как пешеходы, велосипедисты и самокатчики соблюдают ПДД.
Так, только за минувший день, в уральской столице остановили 37 нарушителей, из которых 28 были на электросамокатах, ещё 5 были велосипедистами и 4 пешеходами. Отмечается, что наиболее частое нарушение – пересечение проезжей части на велосипеде или самокате.
Также в пресс-группе рассказали, что 16 нарушителей были несовершеннолетними. На них составляли карточки, которые уже направили в их школы и в ПДН для профилактической работы с их родителями.
Напомним, что вчера под машину попал мальчик, который решил проскочить на электросамокате на красный.
Так, только за минувший день, в уральской столице остановили 37 нарушителей, из которых 28 были на электросамокатах, ещё 5 были велосипедистами и 4 пешеходами. Отмечается, что наиболее частое нарушение – пересечение проезжей части на велосипеде или самокате.
Также в пресс-группе рассказали, что 16 нарушителей были несовершеннолетними. На них составляли карточки, которые уже направили в их школы и в ПДН для профилактической работы с их родителями.
Напомним, что вчера под машину попал мальчик, который решил проскочить на электросамокате на красный.
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