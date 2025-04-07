СК начал проверку в связи с инцидентом в 164-й екатеринбургской школе

– сказал Валерий Горелых.

«Гражданин по имени Кудряшов, 1969 года рождения, дожидаться не стал, когда к нему спустятся за коробкой с бланками, оставил ее и ушел. Охранник, как и положено, нажал тревожную кнопку. Силовики оперативно прибыли в школу и задержали мужчину. Сейчас он находится в дежурной части отдела полиции №2 УМВД по Екатеринбургу и дает показания»,