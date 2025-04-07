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СК начал проверку в связи с инцидентом в 164-й екатеринбургской школе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет проводит проверку в связи с инцидентом в 164-й школе в Екатеринбурге, в которую сегодня вломился неадекватный мужчина.
Напомним, в СМИ писали, что мужчина пришёл в школу с коробкой, в которой позже нашли бумажки, и стал угрожать всех взорвать.
По данным СУ СКР по Свердловской области, перед этим мужчина представился курьером.
По факту случившегося организована проверка на статью 213 УК РФ – хулиганство.
Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, задержанный мужчина является представителем ИП. В школу он принёс бланки для справок о прививках для школьного медпункта.
Он также подтвердил версию о том, что мужчина был пьян, и сообщил, что на гражданина завели административное делопроизводство за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте.
Инцидент также прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, курьер ничего не объяснил охраннику, а тот не разобравшись, нажал тревожную кнопку.
В полиции также подтвердили сведения о том, что сообщения о стрельбе была фейком. Информацию об угрозе, которую, как писали в СМИ, высказал мужчина, пока официально не опровергали и не подтверждали. В телеграм-канале «Злой Екатеринбург» выложили видео, на котором задержанный кричит «Я террорист». Однако в это, судя по комментариям на фоне, школьники не стали верить.
Напомним, в СМИ писали, что мужчина пришёл в школу с коробкой, в которой позже нашли бумажки, и стал угрожать всех взорвать.
По данным СУ СКР по Свердловской области, перед этим мужчина представился курьером.
«Поскольку гражданин, представившийся курьером, не смог предъявить документы на имевшуюся у него посылку, охрана школы вызвала сотрудников Росгвардии, которые доставили мужчину в территориальный отдел полиции»,
– сообщили в СК.
По факту случившегося организована проверка на статью 213 УК РФ – хулиганство.
Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, задержанный мужчина является представителем ИП. В школу он принёс бланки для справок о прививках для школьного медпункта.
«Гражданин по имени Кудряшов, 1969 года рождения, дожидаться не стал, когда к нему спустятся за коробкой с бланками, оставил ее и ушел. Охранник, как и положено, нажал тревожную кнопку. Силовики оперативно прибыли в школу и задержали мужчину. Сейчас он находится в дежурной части отдела полиции №2 УМВД по Екатеринбургу и дает показания»,
– сказал Валерий Горелых.
Он также подтвердил версию о том, что мужчина был пьян, и сообщил, что на гражданина завели административное делопроизводство за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте.
Инцидент также прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, курьер ничего не объяснил охраннику, а тот не разобравшись, нажал тревожную кнопку.
В полиции также подтвердили сведения о том, что сообщения о стрельбе была фейком. Информацию об угрозе, которую, как писали в СМИ, высказал мужчина, пока официально не опровергали и не подтверждали. В телеграм-канале «Злой Екатеринбург» выложили видео, на котором задержанный кричит «Я террорист». Однако в это, судя по комментариям на фоне, школьники не стали верить.
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