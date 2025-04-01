На пытавших мужчин подростков в Волчанске возбудили уголовное дело

– сообщили СК.

«На днях в Волчанске произошёл инцидент, связанный с совершением противоправных действий в отношении двух мужчин со стороны нескольких подростков. По имеющимся сведениям, применение насилия в отношении потерпевших было сопряжено с незаконным проникновением в жилище и требованием передачи денежных средств»,