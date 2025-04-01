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На пытавших мужчин подростков в Волчанске возбудили уголовное дело

09.48 Понедельник, 7 апреля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В СУ СКР по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного дело в связи с произошедшим в Волчанске, где несколько подростков вломились в чужую квартиру и устроили пытки на двумя мужчинами.

Ранее «Вечерний Карпинск» опубликовал видео, на котором видно, как мужчине вырывают зубы плоскогубцами. За кадром в это время, по данным ресурса, другого мужчину избивали палкой.

«На днях в Волчанске произошёл инцидент, связанный с совершением противоправных действий в отношении двух мужчин со стороны нескольких подростков. По имеющимся сведениям, применение насилия в отношении потерпевших было сопряжено с незаконным проникновением в жилище и требованием передачи денежных средств»,

– сообщили СК.


По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям 163 УК РФ (вымогательство) и 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

По данным издания, опубликовавшего жуткие кадры, среди молодых людей, которые устроили пытки, только один совершеннолетний. Ему 19 лет. Сообщается, что он якобы ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон авто. С ним были 15-летний парень и его ровесница.

Ресурс также пишет, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией, что подростки в качестве жертв выбрали асоциальных личностей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:40 Столкнувшийся с такси в Екатеринбурге водитель электросамоката скончался в скорой
09:48 На пытавших мужчин подростков в Волчанске возбудили уголовное дело
09:29 В Верхней Пышме пропала 13-летняя девочка с малиновыми прядками
09:17 Во Дворце дзюдо в Екатеринбурге прошли соревнования среди юношей и девушек до 15 лет
18:00 Более 19 тысяч подростков планируют официально поработать в Свердловской области
17:01 В Свердловской области в «Тотальном диктанте» приняли участие около четырёх тысяч человек
15:50 В Свердловской области за сутки зарегистрировано 90 ДТП, восемь человек получили травмы
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13:23 200 миллионов рублей направят на покупку новых автобусов для малых городов Свердловской области
12:33 В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего пешехода на Вторчермете и скрывшегося
12:23 В Свердловской области в пожаре погиб человек: огонь вспыхнул в строительном вагончике
11:16 На ЕКАД погиб водитель: за рулём ему стало плохо
16:23 На трассе «Ивдель – граница ХМАО» водитель без прав уснул за рулём
15:53 Чиновница из Ирбита предстанет перед судом за халатность, приведшую к уничтожению домов в пожаре
14:56 СК возбудил уголовное дело из-за плохого водоснабжения в селе Свердловской области
14:41 Врио губернатора Паслер назначил заместителя губернатора и министра здравоохранения Свердловской области
13:19 В Свердловской области за сутки произошло 11 пожаров: огонь охватил дома и постройки
12:56 В Свердловской области с начала года пропали 100 человек — больше половины из них дети
12:23 В Свердловской области ищут 14-летнего подростка, пропавшего в другом регионе 6 дней назад
12:05 В Екатеринбурге арестовали главного инженера «Гортранса» по делу о взятке
11:15 Свердловская область: за сутки на дорогах — 128 аварий, один человек погиб
11:01 В Среднеуральске задержали группу автоугонщиков с «послужным списком»
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