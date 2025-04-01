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На пытавших мужчин подростков в Волчанске возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В СУ СКР по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного дело в связи с произошедшим в Волчанске, где несколько подростков вломились в чужую квартиру и устроили пытки на двумя мужчинами.
Ранее «Вечерний Карпинск» опубликовал видео, на котором видно, как мужчине вырывают зубы плоскогубцами. За кадром в это время, по данным ресурса, другого мужчину избивали палкой.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям 163 УК РФ (вымогательство) и 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).
По данным издания, опубликовавшего жуткие кадры, среди молодых людей, которые устроили пытки, только один совершеннолетний. Ему 19 лет. Сообщается, что он якобы ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон авто. С ним были 15-летний парень и его ровесница.
Ресурс также пишет, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией, что подростки в качестве жертв выбрали асоциальных личностей.
Ранее «Вечерний Карпинск» опубликовал видео, на котором видно, как мужчине вырывают зубы плоскогубцами. За кадром в это время, по данным ресурса, другого мужчину избивали палкой.
«На днях в Волчанске произошёл инцидент, связанный с совершением противоправных действий в отношении двух мужчин со стороны нескольких подростков. По имеющимся сведениям, применение насилия в отношении потерпевших было сопряжено с незаконным проникновением в жилище и требованием передачи денежных средств»,
– сообщили СК.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям 163 УК РФ (вымогательство) и 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).
По данным издания, опубликовавшего жуткие кадры, среди молодых людей, которые устроили пытки, только один совершеннолетний. Ему 19 лет. Сообщается, что он якобы ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон авто. С ним были 15-летний парень и его ровесница.
Ресурс также пишет, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией, что подростки в качестве жертв выбрали асоциальных личностей.
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