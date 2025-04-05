Более 19 тысяч подростков планируют официально поработать в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области в 2025 году планируют трудоустроить более 19 тысяч подростков. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.Молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет предложат вакансии подсобных рабочих, садовников, делопроизводителей, администраторов, курьеров и кухонных работников.«Так ребята смогут лучше понять рынок труда и подготовиться к будущей профессиональной жизни», — говорится в телеграм-канале «Свердловская область».