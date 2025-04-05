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Более 19 тысяч подростков планируют официально поработать в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в 2025 году планируют трудоустроить более 19 тысяч подростков. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.
Молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет предложат вакансии подсобных рабочих, садовников, делопроизводителей, администраторов, курьеров и кухонных работников.
«Так ребята смогут лучше понять рынок труда и подготовиться к будущей профессиональной жизни», — говорится в телеграм-канале «Свердловская область».
Молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет предложат вакансии подсобных рабочих, садовников, делопроизводителей, администраторов, курьеров и кухонных работников.
«Так ребята смогут лучше понять рынок труда и подготовиться к будущей профессиональной жизни», — говорится в телеграм-канале «Свердловская область».
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