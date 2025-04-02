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Потепление до +18°C обещают синоптики в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг
Согласно прогнозам, в начале недели в Свердловской области будет прохладно: в регионе ожидаются холодные дожди и снег, понижение температуры до -9°C. Но уже в среду синоптики обещают потепление до +18°C.
Сегодня, 7 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами дождь и мокрый снег, температура воздуха днём +2...+7°C, ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, днём +5...+7°C, ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 8 апреля, в регионе облачно с прояснениями, местами мокрый снег и дождь, на севере ночью снег и мокрый снег. Температура ночью -4...+1°C, на севере до -9°C, днём +5...+10°C, на крайнем севере до +2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью мокрый снег и дождь, -1...+1°C, днём без существенных осадков, +8...+10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 9 апреля, в Свердловской области тоже облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, днём переходящий в дождь. Температура ночью на юге 0...+5°C, на севере -5...0°C, днём на юге +13...+18°C, на севере +3...+8°C. Ветер 5-10 м/сек, днём отдельные порывы до 14 м/сек.
В уральской столице без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Ночью +3...+5°C, днём +16...+18°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 7 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами дождь и мокрый снег, температура воздуха днём +2...+7°C, ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, днём +5...+7°C, ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 8 апреля, в регионе облачно с прояснениями, местами мокрый снег и дождь, на севере ночью снег и мокрый снег. Температура ночью -4...+1°C, на севере до -9°C, днём +5...+10°C, на крайнем севере до +2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью мокрый снег и дождь, -1...+1°C, днём без существенных осадков, +8...+10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 9 апреля, в Свердловской области тоже облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, днём переходящий в дождь. Температура ночью на юге 0...+5°C, на севере -5...0°C, днём на юге +13...+18°C, на севере +3...+8°C. Ветер 5-10 м/сек, днём отдельные порывы до 14 м/сек.
В уральской столице без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Ночью +3...+5°C, днём +16...+18°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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