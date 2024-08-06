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Прокуратура потребовала от МВД извинений перед Дмитрием Бахтиным за незаконное задержание

15.04 Среда, 14 августа 2024
Фото предоставлено Яной Бахтиной
Прокуратура потребовала от МВД извиниться перед отцом маленького Миши Бахтина, страдающего от СМА, Дмитрием Бахтиным, которого в день визита Путина в Екатеринбург незаконно задержали.

Напомним, что в тот день, 15 февраля, Бахтин выходил в одиночный пикет к резиденции уральского полпреда с просьбой помочь ему добиться выдачи для сына жизненно необходимого лекарства. Однако сотрудники полиции усмотрели в законных правах родителя нарушения и задержали его. Позже Ленинский районный суд признал это задержание незаконным и взыскал с полицейских 55,3 тысячи рублей в качестве моральной компенсации.

Ещё одним требованием в иске к МВД были извинения, но почему-то его в полиции решили проигнорировать. «Наше задержание было незаконным, после отмены решения извинения так и не были принесены. Даже в зале суда, когда судья задала вопрос к представителю МВД "Хотели бы вы принести извинения?", сотрудник МВД ответил "нет"», – рассказала Вечерним ведомостям супруга Дмитрия Яна Бахтина.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:39 В Екатеринбурге вынесли приговор 11 уральцам за участие в экстремистском объединении
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09:29 Под Первоуральском с автобусом столкнулся легковой автомобиль
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20:49 Народная артистка РФ поздравит в Екатеринбурге поклонников Пушкина с юбилеем поэта
19:58 В ближайшую субботу в Ельцин Центр сложнее будет попасть
19:17 В помощь защитницы уральской природы объявлен сбор вещей и финансовых средств
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