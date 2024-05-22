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С полиции взыскали 55,3 тысячи за незаконное задержание Дмитрия Бахтина во время пикета

14.16 Среда, 29 мая 2024
Фото предоставила Яна Бахтина
Ленинский районный суд Екатеринбурга встал на сторону Дмитрия Бахтина, отца трёхлетнего Миши Бахтина со СМА, и взыскал с полиции 55,3 тысячи рублей в качестве моральной компенсации за незаконное задержание во время пикета.

Напомним, что речь идёт о задержании Дмитрия Бахтина у резиденции уральского полпреда в день приезда Владимира Путина в Екатеринбург.

«Мы в очередной раз доказали свою правоту в борьбе за жизнь Миши. Мы законы Российской Федерации не нарушаем, и требуем в свою очередь от представителей полиции также не нарушать наши права. Одиночные пикетирования в России по закону разрешены.
Единственная наша цель – помочь ребёнку в лечении. Никаких других целей мы не преследуем»,

– подчеркнула Яна Бахтина, мама мальчика.


Она также рассказала, что представители МВД отказались приносить им извинения за незаконное задержание и за то, что они забрали у родителей ребёнка возможность в день приезда президента бороться за право сына получать жизненно необходимое ему лекарство.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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