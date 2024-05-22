С полиции взыскали 55,3 тысячи за незаконное задержание Дмитрия Бахтина во время пикета

– подчеркнула Яна Бахтина, мама мальчика.

«Мы в очередной раз доказали свою правоту в борьбе за жизнь Миши. Мы законы Российской Федерации не нарушаем, и требуем в свою очередь от представителей полиции также не нарушать наши права. Одиночные пикетирования в России по закону разрешены.Единственная наша цель – помочь ребёнку в лечении. Никаких других целей мы не преследуем»,