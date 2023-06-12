Родители Миши Бахтина со СМА обратились к главе СКР и министру здравоохранения

«Когда мы обратились за обеспечением этим препаратом нашего ребенка, мы получили от Минздрава и ОДКБ отказ в лечении. По факту этого был подан иск в суд, и этот суд мы выиграли. Этот суд длился год, прошло 11 заседаний, была проведена судебно-медицинская экспертиза, и суд вынес решение лечить ребенка с немедленным исполнением. Минздрав подал апелляцию, но она была отклонена. Уже полтора года не исполняется решение с немедленным исполнением»,

«Уважаемый Михаил Альбертович и Александр Иванович. 17 марта 2022 года был выигран суд с немедленным обеспечением Михаила лекарством "Спинраза". До сих пор наш сын не обеспечен необходимым лекарственным препаратом. Прошу оказать содействие в обеспечении нашего сына патогенетической терапией и наказать всех должностных лиц, которые препятствуют организации лечения»,

– заявил Аверьянов.

«На сегодня в России нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата "Нусинерсен" ("Спинраза") после препарата "Золгенсма". С медицинской точки зрения показаний для введения Мише Бахтину, который два года назад получил инъекцию "Золгенсма", еще одного препарата нет, так как у него могут усугубиться уже имеющиеся побочные эффекты от ранее применяемых патогенетических препаратов. После введения Мише препарата "Золгенсма" в Свердловской Областной детской клинической больнице провели врачебный консилиум и телемедицинскую консультацию с федеральным учреждением здравоохранения. Два независимых консилиума решили, что у Миши нет показаний к введению "Спинразы". Препарат «Спинраза» есть и хранится в аптеке, но ввести его можно только тогда, когда будут определены медицинские показания к его назначению и применению»,