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Жители Сысертского района продолжать пикетировать у резиденции губернатора
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Жители Сысертского района не оставляют надежд быть услышанными. У резиденции губернатора Свердловской области вновь проходит пикет.
Сегодня с одиночным пикетом вышла жительница села Никольское. Жители района, выступающие против строительства мусорного полигона на землях сельскохозяйственного назначения, всё ещё надеются встретиться с главой региона, чтобы обсудить этот вопрос.
Напомним, мусорный полигон с мусороперерабатывающим заводом, который инициаторы строительства называют «экокластером», областные власти хотят разместить у деревни Андреевка на юге Сысертского городского округа, в 32 км от Сысерти и в 18 км от Снежинска Челябинской области.
Сегодня с одиночным пикетом вышла жительница села Никольское. Жители района, выступающие против строительства мусорного полигона на землях сельскохозяйственного назначения, всё ещё надеются встретиться с главой региона, чтобы обсудить этот вопрос.
Напомним, мусорный полигон с мусороперерабатывающим заводом, который инициаторы строительства называют «экокластером», областные власти хотят разместить у деревни Андреевка на юге Сысертского городского округа, в 32 км от Сысерти и в 18 км от Снежинска Челябинской области.
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