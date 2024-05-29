Жители Сысертского района продолжать пикетировать у резиденции губернатора

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жители Сысертского района не оставляют надежд быть услышанными. У резиденции губернатора Свердловской области вновь проходит пикет.Сегодня с одиночным пикетом вышла жительница села Никольское. Жители района, выступающие против строительства мусорного полигона на землях сельскохозяйственного назначения, всё ещё надеются встретиться с главой региона, чтобы обсудить этот вопрос.Напомним, мусорный полигон с мусороперерабатывающим заводом, который инициаторы строительства называют «экокластером», областные власти хотят разместить у деревни Андреевка на юге Сысертского городского округа, в 32 км от Сысерти и в 18 км от Снежинска Челябинской области.