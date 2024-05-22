Дмитрий Бахтин вышел на пикет к зданию министерства здравоохранения РФ

– заявила «Вечерним ведомостям» мама мальчика Яна Бахтина.

«Родители выполнили все условия Минздрава, ребёнку провели осмотр, положительная динамика зафиксирована, нежелательных явлений – нет. Очередной консилиум, который предлагает Минздрав – это издевательство над ребенком»,