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Дмитрий Бахтин вышел на пикет к зданию министерства здравоохранения РФ

12.22 Вторник, 28 мая 2024
Фото предоставила Яна Бахтина
Отец маленького Миши Бахтина со СМА приехал из Екатеринбурга в Москву, где вышел в одиночный пикет к зданию министерства здравоохранения РФ всё с тем же требованием – обеспечить его сына жизненно необходимым лекарством.

«Родители выполнили все условия Минздрава, ребёнку провели осмотр, положительная динамика зафиксирована, нежелательных явлений – нет. Очередной консилиум, который предлагает Минздрав – это издевательство над ребенком»,

– заявила «Вечерним ведомостям» мама мальчика Яна Бахтина.


Ранее Дмитрий Бахтин выходил в одиночный пикет к полпредству УрФО в Екатеринбурге. Тогда он случайно встретился с вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, который стал утверждать, что областной Минздрав обеспечивает ребёнка всем необходимым.

Напомним, проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не выдают ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасности лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА», хотя благодаря поддержке благотворителей, как заявили родители, мальчику уже ставили такой укол и негативных последствий не было.

Ранее Бахтины выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребёнка «Спинразу». Позже свердловский Минздрав пытался признать решение суда об обязательстве обеспечивать мальчика лекарством незаконным, но суд остался на стороне ребёнка.

Напомним, со слов Бахтиных, в декабре 2023 года некто из близкого окружения губернатора пообещал, что ребёнку выдадут лекарство, заявив, что необходимые распоряжения подписаны.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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17:30 20% домам-памятникам в Свердловской области грозит полное разрушение
17:06 На гидротехнических сооружениях Белоярской АЭС прошли плановые учения
16:45 Более 700 нарушений особого противопожарного режима пресекли в Свердловской области за неделю
16:34 На всё лето закроют движение по развязке «Бухара-Урал» в Екатеринбурге
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