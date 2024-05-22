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Дмитрий Бахтин вышел на пикет к зданию министерства здравоохранения РФ
Фото предоставила Яна Бахтина
Отец маленького Миши Бахтина со СМА приехал из Екатеринбурга в Москву, где вышел в одиночный пикет к зданию министерства здравоохранения РФ всё с тем же требованием – обеспечить его сына жизненно необходимым лекарством.
Ранее Дмитрий Бахтин выходил в одиночный пикет к полпредству УрФО в Екатеринбурге. Тогда он случайно встретился с вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, который стал утверждать, что областной Минздрав обеспечивает ребёнка всем необходимым.
Напомним, проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не выдают ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасности лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА», хотя благодаря поддержке благотворителей, как заявили родители, мальчику уже ставили такой укол и негативных последствий не было.
Ранее Бахтины выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребёнка «Спинразу». Позже свердловский Минздрав пытался признать решение суда об обязательстве обеспечивать мальчика лекарством незаконным, но суд остался на стороне ребёнка.
Напомним, со слов Бахтиных, в декабре 2023 года некто из близкого окружения губернатора пообещал, что ребёнку выдадут лекарство, заявив, что необходимые распоряжения подписаны.
«Родители выполнили все условия Минздрава, ребёнку провели осмотр, положительная динамика зафиксирована, нежелательных явлений – нет. Очередной консилиум, который предлагает Минздрав – это издевательство над ребенком»,
– заявила «Вечерним ведомостям» мама мальчика Яна Бахтина.
Ранее Дмитрий Бахтин выходил в одиночный пикет к полпредству УрФО в Екатеринбурге. Тогда он случайно встретился с вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, который стал утверждать, что областной Минздрав обеспечивает ребёнка всем необходимым.
Напомним, проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не выдают ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасности лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА», хотя благодаря поддержке благотворителей, как заявили родители, мальчику уже ставили такой укол и негативных последствий не было.
Ранее Бахтины выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребёнка «Спинразу». Позже свердловский Минздрав пытался признать решение суда об обязательстве обеспечивать мальчика лекарством незаконным, но суд остался на стороне ребёнка.
Напомним, со слов Бахтиных, в декабре 2023 года некто из близкого окружения губернатора пообещал, что ребёнку выдадут лекарство, заявив, что необходимые распоряжения подписаны.
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