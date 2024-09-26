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Уроженец Свердловской области арестован за угрозу взрыва в московском отеле
Скриншот из видео: сообщество ВК «Росгвардия. Москва»
Владимир Попов, 41-летний уроженец Свердловской области, арестован на два месяца по делу об угрозе взрыва в одном из столичных отелей. Чертановский районный суд города Москвы избрал меру пресечения обвиняемому до 25 ноября 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Инцидент произошел в Южном административном округе столицы. Как сообщает сообщество «Росгвардия. Москва» во «ВКонтакте», сигнал «тревога» поступил от администратора отеля на Чертановской улице. Она заявила, что постоялец, находясь в неадекватном состоянии, угрожал взорвать гранату. На место незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и полиции.
После задержания Попова в его номере были обнаружены и изъяты две боевые гранаты РГД-5. Против него возбуждено дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ за незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ.
Инцидент произошел в Южном административном округе столицы. Как сообщает сообщество «Росгвардия. Москва» во «ВКонтакте», сигнал «тревога» поступил от администратора отеля на Чертановской улице. Она заявила, что постоялец, находясь в неадекватном состоянии, угрожал взорвать гранату. На место незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и полиции.
После задержания Попова в его номере были обнаружены и изъяты две боевые гранаты РГД-5. Против него возбуждено дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ за незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ.
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