Подростка из свердловского села Мостовское, пробившего соседке камнем голову, отправили в СИЗО

– сообщили в пресс-службе областного суда.

«Прокурором в Свердловский областной суд было подано апелляционное представление, также поступила жалоба со стороны защиты потерпевшей. Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции отменил постановление Верхнепышминского районного суда, удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении молодого человека меру пресечения в виде заключения под стражу»,