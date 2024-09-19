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Подростка из свердловского села Мостовское, пробившего соседке камнем голову, отправили в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Свердловский областной суд отменил решение Верхнепышминского районного суда, который постановил оставить 15-летнего подростка, пробившего 12-летней соседке камнем голову, под домашним арестом.
В СИЗО молодой человек пробудет до 15 ноября включительно.
Напомним, 12-летнюю девочку нашли без сознания в ночь с 15 на 16 сентября в поле. Её обнаружили с открытой черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга и грудной клетки, а также с множеством ссадин, компрессионным переломом одного из позвонков и частичным разрывом печени.
Её 15-летнему соседу предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство малолетней (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).
«Прокурором в Свердловский областной суд было подано апелляционное представление, также поступила жалоба со стороны защиты потерпевшей. Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции отменил постановление Верхнепышминского районного суда, удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении молодого человека меру пресечения в виде заключения под стражу»,
– сообщили в пресс-службе областного суда.
В СИЗО молодой человек пробудет до 15 ноября включительно.
Напомним, 12-летнюю девочку нашли без сознания в ночь с 15 на 16 сентября в поле. Её обнаружили с открытой черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга и грудной клетки, а также с множеством ссадин, компрессионным переломом одного из позвонков и частичным разрывом печени.
Её 15-летнему соседу предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство малолетней (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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