Екатеринбуржцы активно утепляют дома перед продажей: спрос на услуги вырос на 57%

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В осенний период в Екатеринбурге владельцы загородной недвижимости все чаще обращаются к специалистам для подготовки домов к продаже. Согласно данным Авито Услуги, спрос на услуги по утеплению и изоляции домов за последний год вырос на 57%. Это объясняется тем, что покупатели отдают предпочтение домам, готовым для проживания в холодное время года.По мере снижения числа качественных объектов на рынке загородной недвижимости после летнего сезона, осенняя продажа становится более выгодной. Эксперты отмечают, что проведение косметического ремонта или даже небольшой модернизации жилья позволяет не только ускорить процесс продажи, но и значительно повысить стоимость объекта. Например, спрос на услуги мойки окон в загородных домах за последний месяц увеличился на 98%, так как чистота и ухоженность играют ключевую роль в восприятии дома потенциальными покупателями.Фасад и внутреннее оформление жилья также становятся важными аспектами при подготовке к продаже. Услуги дизайнеров в Екатеринбурге за последний год стали популярнее на 32%. Владельцы недвижимости все чаще заказывают интерьерные решения, чтобы создать уютную и современную атмосферу, привлекательную для покупателей. Как отметила Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» в Авито Услугах, внимание к таким деталям, как освещение, цветовая гамма и расстановка мебели, помогает значительно улучшить восприятие пространства и ускорить продажу.