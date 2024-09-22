В Свердловской области лосёнка, спасённого после пожара, вернули в дикую природу

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Лосёнок, которого в прошлом году спасли сотрудники Билимбаевского лесничества и МЧС во время тушения лесного пожара, готов к самостоятельной жизни. Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, после года ухода и подготовки в заповеднике его выпустили обратно в дикую природу.История началась в мае прошлого года, когда в Билимбаевском лесничестве произошёл пожар. Во время тушения огня лесничие и спасатели заметили на кромке пожара маленького лосёнка. По словам директора лесничества Ивана Гилева, животному было всего около пяти дней, и без помощи оно не смогло бы выжить. Принято решение эвакуировать детёныша и передать его волонтёрам.Добровольцы быстро отреагировали, организовав сбор козьего молока для выкармливания лосёнка. Под их заботой малыш не только восстановил силы, но и подготовился к возвращению в естественную среду обитания. Последний год он провёл в заповеднике, где за ним внимательно следили специалисты.Недавно сотрудники заповедника заметили, что лосёнок достаточно окреп и готов к самостоятельной жизни. На днях его отпустили в уральские леса, где он сможет жить в естественных условиях.