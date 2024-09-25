Почти два года проведёт в колонии ударивший полицейского житель Ивделя

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Ивделе городской суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, который 23 февраля 2024 года ударил сотрудника полиции, когда тот вёл его к служебному автомобилю.Как рассказали в областной прокуратуре, в праздничный день сотрудник патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Ивдельский» прибыл в квартиру в одном из домов по улице Механошина для проверки сообщения, поступившего в дежурную часть. Там ему открыл двери нетрезвый мужчина, который сразу стал размахивать руками и угрожать поколотить того. Полагая, что гражданину следует немного остыть, полицейский решил вместе со своим коллегой проводить его до служебного автомобиля. Однако разгорячённый мужчина был с ними не согласен, и в ходе борьбы ударил одного из представителей полиции в челюсть.Ивдельский городской суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и отправил его на 1 года 8 месяцев в исправительную колонию строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.