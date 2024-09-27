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МЧС предупредило о сильном ветре на Среднем Урале
Фото: Вечерние ведомости
МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение о непогоде — завтра, 29 сентября в Свердловской области ожидается сильный ветер до 18 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами, а также не парковать возле этих объектов автомобили.
Кроме того, сейчас действует предупреждение Уралгидромета о высокой пожарной опасности.
Спасатели рекомендуют не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами, а также не парковать возле этих объектов автомобили.
Кроме того, сейчас действует предупреждение Уралгидромета о высокой пожарной опасности.
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