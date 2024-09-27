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Дело екатеринбургского охранника, которого заставляла извиняться «Русская община», передано в суд
Фото: соцсети Артёма Оморьяна
В Центральный окружной военный суд передано уголовное дело по статье об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) против Артёма Оморьяна, следует из картотеки дел на сайте суда.
Охранник из Екатеринбурга Оморьян в прошлые новогодние праздники устроил стрим, в котором явно в нетрезвом состоянии рассказывал, что якобы срывал нашивки с тел российских военнослужащих на поле боя, а дома у него якобы хранятся отрезанные уши российских солдат.
После стрима домой к Оморьяну приехали активисты «Русской общины» и заставили извиняться на камеру. Затем на Оморьяна составили протокол по делу о мелком хулиганстве (20.1 КоАП) – поводом послужил мат во время того самого стрима. Столь лёгкое наказание вызвало негодование у «Русской общины», требовавшей уголовного дела против Оморьяна. И его в итоге возбудили — на выходе из спецприёмника Оморьяна встретили сотрудники ФСБ с предъявлением обвинений по статье об оправдании терроризма.
Теперь «пьяному блогеру» грозит до семи лет лишения свободы. Его дело будет рассматривать судья Виталий Чумаков, который уже рассматривал ряд дел по статье об оправдании терроризма — в частности, он выносил приговоры пиарщику Ярославу Ширшикову и сотруднику мастерской по ремонту телефонов Борису Будалову.
Охранник из Екатеринбурга Оморьян в прошлые новогодние праздники устроил стрим, в котором явно в нетрезвом состоянии рассказывал, что якобы срывал нашивки с тел российских военнослужащих на поле боя, а дома у него якобы хранятся отрезанные уши российских солдат.
После стрима домой к Оморьяну приехали активисты «Русской общины» и заставили извиняться на камеру. Затем на Оморьяна составили протокол по делу о мелком хулиганстве (20.1 КоАП) – поводом послужил мат во время того самого стрима. Столь лёгкое наказание вызвало негодование у «Русской общины», требовавшей уголовного дела против Оморьяна. И его в итоге возбудили — на выходе из спецприёмника Оморьяна встретили сотрудники ФСБ с предъявлением обвинений по статье об оправдании терроризма.
Теперь «пьяному блогеру» грозит до семи лет лишения свободы. Его дело будет рассматривать судья Виталий Чумаков, который уже рассматривал ряд дел по статье об оправдании терроризма — в частности, он выносил приговоры пиарщику Ярославу Ширшикову и сотруднику мастерской по ремонту телефонов Борису Будалову.
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