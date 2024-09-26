Возрастное ограничение 18+
На трассе «Екатеринбург – Челябинск» сгорел автомобиль после ДТП: шесть человек пострадали
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 138-м километре трассы М-5 «Екатеринбург – Челябинск» в Сысертском районе произошло ДТП, которое закончилось возгоранием автомобиля. По информации ГИБДД Свердловской области, в результате аварии пострадали шесть человек, двое из которых находятся без сознания.
Авария произошла, когда водитель автомобиля Toyota, двигаясь в сторону Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до грузовика Isuzu и допустил столкновение. В результате удара автомобиль Toyota загорелся. На место происшествия прибыли огнеборцы, которые потушили пламя, а также аварийные службы, занимавшиеся спасением пострадавших.
Водитель Toyota и пятеро его пассажиров были экстренно доставлены в больницу Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести. Водитель грузовика, перевозившего продукты из посёлка Рефтинский в Челябинск, не пострадал.
Авария произошла, когда водитель автомобиля Toyota, двигаясь в сторону Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до грузовика Isuzu и допустил столкновение. В результате удара автомобиль Toyota загорелся. На место происшествия прибыли огнеборцы, которые потушили пламя, а также аварийные службы, занимавшиеся спасением пострадавших.
Водитель Toyota и пятеро его пассажиров были экстренно доставлены в больницу Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести. Водитель грузовика, перевозившего продукты из посёлка Рефтинский в Челябинск, не пострадал.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнетагильском районе «Ниссан» угодил под грузовик
26 сентября 2024
26 сентября 2024
В ДТП на Дублёре Сибирского тракта пострадали два ребёнка
27 сентября 2024
27 сентября 2024
На Уралмаше «Тойота» столкнулась с автобусом
25 сентября 2024
25 сентября 2024