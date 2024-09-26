На трассе «Екатеринбург – Челябинск» сгорел автомобиль после ДТП: шесть человек пострадали

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На 138-м километре трассы М-5 «Екатеринбург – Челябинск» в Сысертском районе произошло ДТП, которое закончилось возгоранием автомобиля. По информации ГИБДД Свердловской области, в результате аварии пострадали шесть человек, двое из которых находятся без сознания.Авария произошла, когда водитель автомобиля Toyota, двигаясь в сторону Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до грузовика Isuzu и допустил столкновение. В результате удара автомобиль Toyota загорелся. На место происшествия прибыли огнеборцы, которые потушили пламя, а также аварийные службы, занимавшиеся спасением пострадавших.Водитель Toyota и пятеро его пассажиров были экстренно доставлены в больницу Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести. Водитель грузовика, перевозившего продукты из посёлка Рефтинский в Челябинск, не пострадал.