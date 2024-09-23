МЧС предупреждает о ветре до 17 метров в секунду в Свердловской области

В связи с этим спасатели рекомендуют:

– Оставаться в помещении;

– Закрывать все окна и двери;

– Держаться подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и других потенциально опасных объектов;

– Не парковаться под деревьями или слабо закреплёнными конструкциями;

– Соблюдать осторожность при обращении с огнём.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское управление МЧС вновь объявило предупреждение о непогоде. По данным спасателей, завтра, 28 сентября, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.Также в МЧС просят убирать с балконов и подоконников вещи, которые может унести ветер.В случае ЧП нужно звонить по номеру «101» или «112».