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МЧС предупреждает о ветре до 17 метров в секунду в Свердловской области
Фото: Ольга Кольтенберг
Свердловское управление МЧС вновь объявило предупреждение о непогоде. По данным спасателей, завтра, 28 сентября, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Также в МЧС просят убирать с балконов и подоконников вещи, которые может унести ветер.
В случае ЧП нужно звонить по номеру «101» или «112».
В связи с этим спасатели рекомендуют:
– Оставаться в помещении;
– Закрывать все окна и двери;
– Держаться подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и других потенциально опасных объектов;
– Не парковаться под деревьями или слабо закреплёнными конструкциями;
– Соблюдать осторожность при обращении с огнём.
– Оставаться в помещении;
– Закрывать все окна и двери;
– Держаться подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и других потенциально опасных объектов;
– Не парковаться под деревьями или слабо закреплёнными конструкциями;
– Соблюдать осторожность при обращении с огнём.
Также в МЧС просят убирать с балконов и подоконников вещи, которые может унести ветер.
В случае ЧП нужно звонить по номеру «101» или «112».
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