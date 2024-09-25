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В Екатеринбурге у пассажира трамвая рванул газовый баллончик
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге на остановке «Площадь Коммунаров» в салоне трамвая у пассажира рванул газовый баллончик. В результате пострадал другой пассажир.
Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», от взрыва у случайного пассажира выбило телефон из рук, и гаджет с силой ударился об его колено. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали мужчине перелом надколенника, но он от госпитализации отказался.
Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», от взрыва у случайного пассажира выбило телефон из рук, и гаджет с силой ударился об его колено. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали мужчине перелом надколенника, но он от госпитализации отказался.
«Владелец баллона задержан до выяснения обстоятельств. Сейчас трамвайное движение восстановлено, задержка составила 37 минут»,
– пишет ресурс.
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